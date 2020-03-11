МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Ситуация с распространением коронавируса не отразилась на деятельности "Ростелекома", компания ввела меры, направленные на защиту здоровья сотрудников, и будет следить за развитием ситуации, сообщили РИА Новости в компании.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончался 4 291 человек. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. В Европе наиболее серьезное распространение коронавирус получил в Италии, непростая ситуация складывается также во Франции и Германии.

"Будем следить за развитием событий. На текущей деятельности компании пока никак не отразилось. Введены меры, направленные на защиту здоровья сотрудников компании", — сказали в пресс-службе "Ростелекома".

Ранее в среду в компании сообщали, что в интересах сотрудников принято решение о введении двухнедельного карантина при возвращении из Италии, Франции, Германии, Испании, КНР, Ирана, Южной Кореи. Таким сотрудникам можно работать дистанционно (при возможности), оформить больничный или отпуск. Кроме того, рекомендовано отменить поездки в вышеупомянутые страны, перенести срок или изменить направление путешествия.

С 10 марта по 30 апреля запрещается проведение встреч и переговоров на территориях объектов "Ростелекома" с зарубежными представителями из Италии, Франции, Германии, Испании, КНР, Ирана, Южной Кореи. Рекомендуется пользоваться видео- или аудиоконференциями.