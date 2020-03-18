МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Россияне считают, что в первую очередь исчезнут профессии библиотекаря и почтальона, а специалист будущего должен непрерывно заниматься самообразованием и уметь работать на стыке профессий, показал опрос, проведенный на портале "Работа в России".

По данным опроса, большинство респондентов (71%) считают, что специалист будущего должен непрерывно заниматься самообразованием, еще 15 % уверены, что в условиях развития современных технологий основное качество соискателя – это умение работать на стыке профессий. Каждый десятый россиянин убежден, что нужно быть готовым менять до десяти профессий в течение жизни, чтобы оставаться востребованным на рынке труда в будущем.

Большинство респондентов (65%) положительно ответили на вопрос: "Верите ли вы, что в ближайшие десять лет исчезнут многие профессии?" При этом более трети (41%) убеждены, что в первую очередь исчезнет профессия "библиотекарь", а каждый пятый считает, что "почтальон". В числе исчезающих профессий, по мнению респондентов, также находятся продавцы, кассиры, турагенты, бухгалтеры.

"Примечательно, что данные общероссийской базы вакансий и резюме "Работа в России" также свидетельствует о том, что спрос со стороны соискателей по многим из перечисленных профессий значительно превышает число предложений на рынке труда", – прокомментировал данные замруководителя Роструда Денис Васильев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В настоящее время в базе "Работы в России" на 70 тысяч резюме бухгалтеров приходится 8,2 тысячи соответствующих вакансий, уточнили в Роструде. На позицию кассира претендуют 16 тысяч соискателей, в то время как работодатели разместили 9,4 тысячи предложений. Похожая ситуация с продавцами, где на 40 тысяч резюме приходится 25 тысяч вакансий. Число рабочих мест для библиотекарей почти в три раза меньше спроса.

Опрос проводился на портале "Работа в России" с 7 февраля по 2 марта 2020 года. Число его участников превысило 2,6 тысячи человек.

Портал "Работа в России" (trudvsem.ru) является крупнейшей государственной базой вакансий. На портале собраны актуальные предложения трудоустройства работодателей и резюме соискателей из всех регионов страны.