МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. "Яндекс.Такси" в ближайшее время запустит доставку безрецептурных лекарств из крупнейших аптечных сетей, уже ведет тестирование сервиса, сообщили РИА Новости в компании.

Во вторник президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Госдума в среду приняла во втором чтении законопроект об онлайн-продаже безрецептурных препаратов, третье чтение намечено на 19 марта.

"В самое ближайшее время "Яндекс.Такси" организует доставку безрецептурных лекарств из крупнейших аптечных сетей. Сделать заказ можно будет на сайтах аптек и фармкомпаний, каждый заказ соберет сотрудник аптеки из числа официальных партнеров "Яндекса", — рассказали в компании.

Там уточнили, что доставлять заказы будут водители и курьеры, которые работают с заказами сервисов "Яндекса". Заказ безрецептурных лекарств будет оплачиваться безналичным способом, что дополнительно минимизирует личные контакты между клиентом и тем, кто привезет заказ.

На первом этапе сервис будет запущен в Москве и Санкт-Петербурге, а затем может распространиться и на другие города России.

На сегодня "Яндекс" и несколько крупнейших аптечных сетей и производители лекарств уже договорились о совместной работе и настроены развивать дистанционную продажу лекарств, как только будет выпущено постановление правительства, устанавливающее правила доставки этих товаров.

В частности, началось тестирование сервиса, достигнуты договоренности с аптечными сетями "Апрель", "36,6", "Горздрав", ГК Эркафарм", ГК "Фармаимпекс", "Невис", а также с крупнейшими отечественными производителями лекарств — ГК Alium, "Материа Медика", АО "Полисорб", "Инфамед". "Переговоры ведутся и с другими аптечными сетями и фарм-производителями", — добавили в "Яндекс.Такси".

"Оперативный запуск доставки лекарств разворачивается на базе "Яндекс.Такси", поскольку у сервиса уже готова инфраструктура для быстрого масштабирования заказа доставки по всей стране и за ее пределами", — сказали в компании. Там напомнили, что с июля 2019 года в "Яндекс.Такси" запущен тариф "Доставка" для перевозки разных грузов (цветы в подарок, документы, посылки), при этом перевозка осуществляется без пассажира. Максимальный вес доставки — 20 килограммов.

Планирует осуществлять доставку лекарств и сервис Delivery Club, сообщил источник, близкий к этой компании. "У Delivery Club уже полностью готова даже тестовая версия приложения с функцией доставки лекарств и отработаны все процессы, вопрос лишь в том, когда будет старт", — сказал собеседник агентства.