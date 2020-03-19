РИГА, 19 мар /ПРАЙМ/. Государственная поддержка для смягчения последствий кризиса, вызванного вспышкой COVID-19 в Латвии, составит более 2 млрд евро, заявил журналистам в четверг министр финансов республики Янис Рейрс.

Латвия ранее ввела режим чрезвычайной ситуации в стране. Полностью остановлен весь международный пассажирский транспорт, закрыты школы и вузы, запрещены массовые мероприятия.

"Государственная поддержка для смягчения последствий кризиса, вызванного вспышкой COVID-19 в Латвии, составит более 2 миллиардов евро. Первоначально планировалось, что объем поддержки составит 1 миллиард евро", — сказал Рейрс.

В настоящий момент в Латвии заболевание коронавирусом констатировано у 86 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи скончались.