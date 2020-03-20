МОСКВА, 20 мар — РИА Недвижимость. В условиях непростой экономической ситуации и распространения по миру коронавируса активность на рынке элитной недвижимости Москвы замедлилась: покупательский спрос показал спад, некоторые премиальные девелоперы остановили продажи, а кто-то и вовсе решил вернуться к расчетам в валюте, рассказали РИА Недвижимость эксперты рынка.

РАСЧЕТЫ В ВАЛЮТЕ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ

Валютные колебания оказывают негативное влияние на продажи элитной недвижимости, уверен руководитель аналитического центра "ЦИАН" Алексей Попов. Однако в компании не прогнозируют возврата продавцов к валютному прайсу. "В подобной ситуации пять лет назад продавцы перешли к рублевой стоимости, и эта стратегия оказалась успешной", — объясняет он.

В Barnes Moscow тоже сомневаются, что в ближайшие годы в России можно будет официально вернуться к сделкам в валюте, говорит директор по маркетингу и PR этой компании Анастасия Колупаева.

С тем, что к расчетам в валюте вернуться невозможно, согласен и директор по рекламе жилого департамента Penny Lane Realty Кирилл Надточий. При этом, по его мнению, цены экспозиции могут частично вернуться к долларовым.

"Вероятно, часть собственников так и поступит, но массовым явлением это точно не будет", — говорит он.

Маловероятным возвращение рынка к валютным расчётам назвал и директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев.

Управляющий партнер Point Estate Павел Трейвас в свою очередь считает, что рынок премиального жилья если и вернется к расчетам в иностранной валюте, то не скоро. "И на первичном, и на вторичном рынках все цены уже давно номинированы в рублях. Единственное, что будет экспонироваться в долларах — это действительно качественные, "крутые" объекты "под ключ": с дорогой иностранной мебелью, бытовой техникой, вентиляцией, потому что они покупаются за доллары и евро", — комментирует Трейвас.

С ним соглашается и управляющий директор Moscow Sotheby's International Realty Ирина Мошева. По её мнению, единичные случаи перехода к расчетам в валюте действительно могут быть.

"Но, на наш взгляд, расчеты в долларах/евро испугают покупателей. Если цена будет зависеть от курса валют, то покупатели будут ждать выгодного для них дня покупки. А это может привести к застою в продажах", — говорит она.

Продавцы еще с 2014 года были вынуждены номинировать объекты в рублях, объясняет Трейвас. Если что-то еще продается за иностранную валюту, то покупатели либо требуют огромные дисконты, либо отказываются от сделки и ищут объекты в рублях.

ПОКУПАТЕЛИ ВЫЖИДАЮТ

В настоящий момент на рынке элитной недвижимости наблюдается сильная турбулентность, так как и продавцы, и покупатели "замирают" и начинают наблюдать и анализировать, что может произойти в дальнейшем с курсовыми разницами, со стоимостью нефти, с макроэкономическими показателями, отмечают в Knight Frank.

Всплеска покупательской активности в нынешних условиях на рынке не зафиксировано, говорит Надточий из Penny Lane Realty.

"Мы знаем, что некоторые девелоперы сейчас пересматривают цены на строящиеся элитные/премиальные объекты, так как отделочные материалы закупаются в Европе – соответственно, вырастает себестоимость", — делится информацией эксперт.

Продавцы и покупатели "вторички" пытаются спрогнозировать ситуацию и подстроиться под нее, рассуждает Мошева. Каждый прогнозирует по-своему: кто-то старается увеличить цены, чтобы уменьшить потери, а другие, наоборот, надеются, что их объект будет более ликвидным за счет снижения цены.

"Покупатели пытаются затаиться и понять, что все-таки будет происходить. Те, кто имеют сбережения в долларах/евро, наоборот, стараются выиграть на курсовой разнице и вложиться в первичное жилье", — отмечают в Moscow Sotheby's International Realty.

Сейчас покупатель ведёт торг с продавцом практически на любой объект — без этого почти ничего не покупают, за исключением случаев, когда цена очевидно справедлива, отмечают Point Estate.

При этом, как информируют в Knight Frank, от рублевой цены сейчас торг не настолько большой, как это было раньше, — в пределах 5-10%.

В среднесрочной перспективе стоит рассчитывать на снижение спроса, так как валютная нестабильность заставляет многих потенциальных клиентов временно отказаться от сделки, отметили в ЦИАН. Подобная ситуация, как полагают там, сохранится минимум до лета.

ДЕВЕЛОПЕРЫ И ИХ ПРОДАЖИ

Есть девелоперы, которые пока просто остановили продажи, так как многие не понимают, как дальше действовать, рассказывает председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева.

"Да, сделки останавливаются, чаще всего по инициативе продавцов, но не прекращаются: связано это с пересмотром цен в валюте и с нежеланием торговаться", — говорят в в Moscow Sotheby's International Realty.

Компании известно о нескольких случаях, когда премиальные девелоперы поставили продажи "на стоп". "Данная мера была предпринята для пересмотра ценовой политики. В результате девелоперы приняли решения значительно не повышать цены в текущей ситуации, чтобы сохранить спрос на свои объекты. И в ближайший месяц цены будут оставаться на прежнем уровне. Сейчас на рынке новостроек высокая конкуренция, поэтому останавливать продажи и значительно повышать цены — не самое верное решение", — заявляет Мошева.

Подтвердили наличие приостановленных сделок на рынке и в Knight Frank, но их количество невелико, сказали там.

Надточий из Penny Lane Realty, в свою очередь отмечает, что там, где сделка уже была на "глубокой" стадии переговоров, люди продолжают двигаться к финалу. "Собственник может испытывать желание вернуться к торгу, но при этом понимает, что следующий покупатель придет не скоро. Несколько сделок действительно распались, правда, это было никак не связано ни с пандемией, ни с падением рубля", — говорит он.

Никто из премиальных или элитных девелоперов не поставил продажи "на стоп": сделки продолжаются, просто некоторые продавцы предпочитают пересчитывать стоимость лотов в валютном эквиваленте, говорят в Barnes Moscow.

"Большая часть собственников – процентов 80 не спешат повышать цены, скорее, все ждут, когда и насколько эта ситуация откатится назад. Игроки рынка дорогой недвижимости на вторичном рынке, как правило, не склонны принимать поспешные решения, у них просто нет потребности в этом", — подытожила Колупаева.