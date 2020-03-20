МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Более половины россиян считают, что угрозу коронавируса преувеличивают, но свыше трети думают, что она вполне реальна, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи скончались.

"Ромир" изучил мнение россиян относительно коронавируса COVID-19: угрозы, которую несет инфекция, мер предосторожности и возможного дальнейшего развития. В исследовании приняла участие 1 тысяча респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах городов во всех федеральных округах России.

"Более половины россиян (54%) придерживаются мнения, что угрозу данного вируса преувеличивают. 37% респондентов, наоборот, верят, что угроза вполне реальна и никто не преувеличивает ее значения. Каждый десятый опрошенный (10%) затруднился ответить на вопрос", — говорится в исследовании.

Отвечая на вопрос о перспективах развития ситуации с коронавирусом в России в ближайший месяц, 44% опрошенных выразили мнение, что эпидемиологическая ситуация в целом останется такой же, как сейчас

В свою очередь 31% опрошенных считает, что ситуация в стране будет меняться к худшему, а 25% полагают, что худшее позади и ситуация будет налаживаться. С точки зрения профилактических мер, которые россияне предпринимают для защиты от коронавируса, большинство граждан (70%) сообщили, что стали чаще мыть руки.

"Треть респондентов (35%) предпочитает не выходить из дома и сокращать контакты с окружающими, 23% опрошенных используют антисептический гель для рук. Кроме того, россияне носят медицинские маски (13%) и перчатки (6%). Лишь 2% респондентов поместили себя на карантин. Отдельно стоит сказать, что 23% россиян пока не принимают никаких профилактических мер для защиты от данного вируса", — добавляет "Ромир".

Президент исследовательского холдинга Андрей Милехин отметил, что граждане России в большинстве своем трезво оценивают ситуацию с коронавирусом.

"Можно сказать, что в условиях разразившейся инфодемии граждане проявляют необходимую стойкость, не позволяя подогреваемой "экспертными шумами" социальной истерии отключить разум. Что важно, мы стали лучше заниматься гигиеной и более ответственно относиться к близким", — сказал Милехин, слова которого приводятся в сообщении.