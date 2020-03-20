ЛОНДОН, 20 мар – ПРАЙМ, Наталья Копылова. Международный авиасалон Фарнборо, который должен был состояться 20-24 июля, отменен из-за вспышки коронавируса, заявил организатор мероприятия — компания Farnborough International в пятницу.

"С большим сожалением сообщаем, что международное авиашоу Фарнборо-2020, запланированный на июль, отменен", — говорится в сообщении.

Решение об отмене мероприятия было принято "после тщательного рассмотрения беспрецедентного воздействия глобальной пандемии коронавируса" в интересах здоровья и безопасности участников авиасалона.

Планируется, что следующее авиашоу состоится в июле 2022 года.