МОСКВА, 20 мар, РИА Новости/Прайм. Крупнейший российский сотовый ритейлер "Связной" не зафиксировал повышенного спроса на технологичные товары из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"По итогам трёх недель марта мы не наблюдаем аномального спроса на технологичные товары. Рост продаж находится в пределах прогнозов", — рассказали в пресс-службе.

Представитель ритейлера уточнил, что с 1 по 20 марта чаще всего покупатели приобретали смартфоны, умные часы и фитнес-трекеры, наушники, ноутбуки, а также планшеты.

Однако компания отмечает, что за последние две недели наблюдается активное перераспределение продаж из офлайна в онлайн. Так, с 9 по 19 марта количество интернет-заказов в сети компании выросло в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В свою очередь, группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) зафиксировала рост продаж крупной техники, телевизоров и смартфонов в марте.

В компании рассказали, что онлайн-трафик "М.Видео" и "Эльдорадо" за последние две недели вырос на 25%. Рост продаж отдельных категорий достигает от 20% до 100%, увеличились продажи стиральных машин и другой крупной техники, ТВ, смартфонов, товаров для организации домашнего офиса.