МОСКВА, 22 мар /ПРАЙМ/. Все 34 спутника связи британской компании OneWeb, запущенные на стартовавшей с Байконура российской ракете "Союз-2.1б", вышли на орбиту, сообщили в воскресенье в компании.

"Наши спутники отделились от ракеты в девять групп, как и было запланировано. На очереди прием сигнала", — говорится в сообщении OneWeb в Twitter.

Ракета стартовала с космодрома Байконур в 20.07 мск и через несколько минут вывела разгонный блок "Фрегат" со спутниками на суборбитальную траекторию. "Разгоннику" потребовалось два включения двигательной установки, чтобы доставить аппараты на орбиту высотой 450 километров. Спутники должны были отделяться группами по два-четыре аппарата с 21.18 мск до 23.52 мск.

Субботний запуск был примечателен тем, что компания OneWeb решила посвятить его первому в мире выходу человека в открытый космос, состоявшемуся 55 лет назад. Восемнадцатого марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов вышел в космическое пространство с борта корабля "Восход-2".

Ранее компания Arianespace сообщила, что в 2020 году с Байконура и Восточного планируется осуществить не менее восьми запусков со спутниками OneWeb, а также до двух запусков с Куру.

В июне 2015 года был подписан контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет-носителей "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" для выведения в космос 672 спутников OneWeb. С Байконура намечается девять пусков (один уже выполнен), с Восточного — шесть, с Куру — шесть (один уже выполнен).

Ранее главный управляющий компании OneWeb Адриан Штекель сообщил, что на первом этапе на орбиту планируется вывести 588 аппаратов для того, чтобы обеспечить глобальное коммерческое предоставление услуг связи в 2021 году. Еще 60 спутников будут изготовлены в качестве резервных. К 2026 году число аппаратов на орбите намечается довести до 2 тысяч.

OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом российских требований по национальной безопасности.