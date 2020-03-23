МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Власти РФ не планируют секвестировать федеральный бюджет в текущем году, приоритизация расходов нужна для того, чтобы профинансировать в первую очередь самые необходимые меры поддержки экономики в условиях распространения коронавируса, не прибегая к сокращению других обязательств, сообщил Минфин.

"В связи с эпидемиологической обстановкой в мире правительством РФ разработан и реализуется целый ряд мер поддержки населения и отраслей экономики. Поэтому нам необходимо реагировать на изменение ситуации и определить, какие мероприятия являются на данный момент приоритетными и должны быть профинансированы из федерального бюджета в первую очередь, в том числе за счет имеющихся резервов", — говорится в сообщении.

"Такой подход позволяет изыскать средства для новых приоритетных мер поддержки экономики и социальной сферы, не прибегая к секвестру бюджета. Сокращение расходов федерального бюджета в 2020 году не планируется", — подчеркивает Минфин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить предложения по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях.

Минфин отмечает, что в федеральном бюджете имеются ресурсы, в том числе резервные средства, позволяющие оперативно реагировать на изменения внешней конъюнктуры.

"Проводимая с федеральными органами исполнительной власти работа по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях включает в себя определение направлений расходования средств резервного фонда правительства РФ. Ежегодно в ходе исполнения бюджета образуется экономия средств по отдельным статьям расходов, которые перераспределяются на другие приоритеты. Кроме того, часть ранее запланированных средств могла потерять актуальность, в том числе в связи с отменой отдельных мероприятий", — поясняет Минфин.