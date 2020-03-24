МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Мосгорсуд во вторник рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания в СИЗО бывшему министру Открытого правительства России Михаилу Абызову по ряду дел об экономических преступлениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Рассмотрение ходатайства следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу еще на три месяца назначено на 24 марта в 12.30", — сказал собеседник агентства.

Вместе с ним СК просит продлить срок ареста бывшему гендиректору российской бизнес-группы "Ру-Ком", президенту Новосибирской региональной федерации самбо Николаю Степанову, председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову, заместителю гендиректора "Ру-Кома" Михаилу Русакову и директору по экономике и финансам "РЭМиС" Галине Фрайденберг.

Учитывая постановление президиума Верховного суда РФ и президиума Совета судей России от 18 марта, на заседаниях могут присутствовать лишь участники процесса, слушатели допускаться в здание не будут. Такой режим работы установлен до 10 апреля в связи с пандемией короновируса.

В начале марта Михаил Абызов и бывшая стюардесса Валентина Григорьева подали заявление в ЗАГС Рязанского района Москвы. Свадьба была согласована со следствием и администрацией изолятора, но позднее ФСИН наложила временный запрет на свидания с заключенными из-за распространения коронавируса, сторону защиты пока не уведомляли о ее отмене.

Первое уголовное дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах Абызов похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии — "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" — и вывел их за рубеж. Экс-министр себя виновным не считает.

В конце августа стало известно о возбуждении второго уголовного дела – по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, в то время как он занимал должность министра.

При этом Мосгорсуд отменил девять постановлений об аресте счетов из 19, среди них суд снял арест с уставного капитала одной из компаний Абызова, а также со счетов на сумму 121 миллион евро и со счетов компании его сына, на которых находится около 1 миллиарда рублей.

В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова — об отмывании преступных доходов (статья 174.1 УК РФ), мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и организации преступной группы (статья 210 УК РФ). Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей. Сам Абызов считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.