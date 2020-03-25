МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Владелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев написал мэру Москвы Сергею Собянину письмо с предложением использовать принадлежащие группе гостиницы для борьбы с коронавирусом. Банки РФ не фиксируют всплеска хакерских атак из-за перехода на "удаленку"

Документ есть в распоряжении редакции РИА Новости, в пресс-службе "Сафмара" подтвердили, что такое письмо было на этой неделе отправлено в столичную мэрию.

"Выражаю Вам свое глубокое уважение и полностью поддерживаю усилия правительства Москвы, направленные на преодоление кризиса, связанного с эпидемией коронавируса COVID-19. В сложившейся чрезвычайной ситуации группа "Сафмар", деловой партнер города, активный участник гостиничного и туристического рынка Москвы, предлагает Вам всецело рассчитывать на нашу помощь и поддержку и выражает полную готовность к сотрудничеству и совместной работе с мэром и правительством Москвы по борьбе с пандемией коронавируса", — говорится в письме, имеющемся в распоряжении агентства.

В нем отмечается, что в случае необходимости город может использовать все имеющиеся у группы ресурсы, в том числе гостиницу ООО "Моспромстрой Отель Менеджмент" ("Holiday Inn Сущевский).

Промышленно-финансовая группа "Сафмар" — российский многоотраслевой конгломерат. В его структуру входят компании нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, угольной, калийной промышленности, финансовые активы, сети ритейла, строительные и девелоперские холдинги, компании по управлению коммерческой недвижимостью, логистические центры, отели, медийные ресурсы: радиостанции и телеканалы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте объявила начавшуюся в конце прошлого года в Китае вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14 тысячи человек умерли. В России выявлено 438 заболевших.