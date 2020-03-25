МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Минфин РФ предложил разрешить менять условия контрактов при госзакупках из-за распространения коронавируса: законопроект, смягчающий нормы закупочного законодательства, разработан в рамках первоочередных мер по противодействию последствиям распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении министерства.

"Предполагается введение положения о праве изменения в 2020 году условий заключенного контракта, если из-за коронавирусной инфекции возникли обстоятельства, препятствующие его исполнению. Это возможно при условии обоснования заказчиком необходимости изменений, а также при наличии решения высшего органа исполнительной власти", — говорится в сообщении.

Законопроект также предусматривает право заказчика не устанавливать требований об обеспечении контракта при закупках у малого бизнеса.

Кроме того, проект упрощает порядок осуществления закупки у единственного поставщика с целью устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы и чрезвычайной ситуации.

"Эти меры направлены на поддержку хозяйствующих субъектов, в том числе с целью недопущения наступления негативных последствий в связи с распространением коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении министерства.