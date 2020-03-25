РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар /ПРАЙМ/. Правительство Астраханской области приступило к корректировке планов с учетом мер, озвученных президентом России Владимиром Путиным на фоне распространения нового коронавируса, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.

Президент в среду обратился к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом. В своей речи он объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию России, а также представил ряд экономических и социальных мер по поддержке граждан и бизнеса.

"Правительство Астраханской области приступило к корректировке плана по предотвращению завоза и распространению коронавирусной инфекции на территории региона с учетом поручений, прозвучавших в обращении президента Владимира Путина", — говорится в информации.

В частности, на региональном уровне будут дополнены меры федерального правительства по оказанию поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса. Для этого планируется разработать соответствующую нормативную базу, скорректировать региональный и муниципальные бюджеты.

"Поручения президента, безусловно, будут выполнены, и сейчас обсуждаем с коллегами из областного правительства и муниципальных органов власти, что и как мы обязаны сделать на своём уровне, чтобы инициативы Владимира Владимировича и в экономике, и в социальной сфере дали на территории Астраханской области наибольший эффект", — приводятся слова губернатора региона Игоря Бабушкина.