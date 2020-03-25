МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян обратился к сотрудникам с просьбой продолжить работу во время объявленной выходной недели, чтобы продолжить помогать людям, оставшимся дома из-за коронавируса. Текст письма имеется в распоряжении РИА Новости.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам ранее в среду пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

"Все, кто готов продолжить работать "волонтером" (просто работать и получать зарплату, как всегда) следующую неделю, — добро пожаловать. Особенно прошу оставаться у руля тех, кто сейчас вовлечен в "коронакризисные" проекты в разных частях компании. Я и мои подчиненные — остаёмся", — говорится в письме.

"Мы — компания круглосуточной работы. В это время наши сервисы, как никогда, необходимы людям, оставшимся в четырех стенах. Мы нужны, как аптеки, магазины, газеты, коммунальные службы и т.д. Поэтому "Яндексу" нужно в эти дни работать. Работать еще больше и еще лучше", — написал Худавердян.

"Сейчас очень плохо малому и среднему бизнесу, тяжело людям многих профессий и возрастов. Наша работа — помогать делать жизнь людей удобней. Нельзя просто взять и перестать помогать. Мы — поиск и агрегатор актуальной информации, мы доставка товаров, еды и лекарств, мы безопасное такси, мы, наконец, кино по вечерам. Мы — "градообразующее" предприятие. Нам обязательно нужно работать", — призвал Хеудвердян.

В пресс-службе интернет-компании подтвердили факт отправки письма, но от комментариев воздержались.