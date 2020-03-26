МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Представители книжного бизнеса обратились к властям РФ с просьбой принять меры, которые помогут профессиональному сообществу справиться с сложным для них периодом из-за ситуации с коронавирусом, в частности, предлагается отменить НДС на книги и выработать механизм компенсации затрат на аренду книжных магазинов, об этом говорится в петиции, опубликованной на глобальной онлайн-платформе Change.org.

"Не будем вдаваться в рассуждения о том, что книга уцелеет, перейдя полностью в онлайн и утратив свою материальную форму. Речь идет о сотнях тысяч людей, занятых сегодня в индустрии, самой древней технически из ныне существующих. Даже сейчас при добровольной самоизоляции и социальном дистанцировании, книжные магазины, как и весь малый бизнес, находятся под угрозой — уже наблюдается спад продаж на уровне 50-60%, а если будет введен карантин, магазины обречены", — говорится в петиции.

Согласно тексту, представители книжного бизнеса в сложившейся ситуации вынуждены обратиться к обществу и правительству с просьбой о помощи. По мнению подписавшихся, принятие на государственном уровне таких мер, как отмена НДС на книги, разработка механизма полной или частичной компенсации затрат на аренду книжных магазинов до конца 2020 года, создание фонда целевых грантов, введение налогового вычета и многих других, помогут пережить карантин и кризис.

По состоянию на 22.00 петицию подписали около 800 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 416 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.