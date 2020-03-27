МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Временный запрет на принудительное взыскание задолженности за услуги ЖКХ и связи введен в Москве из-за коронавируса, сообщает мэр Сергей Собянин на официальном сайте.

"Дополнительной гарантией для граждан, находящихся в режиме самоизоляции, станет временный запрет на принудительное взыскание ранее возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи", — говорится в сообщении.