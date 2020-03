ВАШИНГТОН, 27 мар /ПРАЙМ/. Защита компании Telegram Group Inc. попросила суд в США разъяснить, на кого распространяется вынесенный ранее запрет на передачу криптовалюты Gram покупателям, следует из документов в судебной базе.

"Обвиняемые просят прояснить, относится ли временный судебный запрет, предписанный ордером, только к договорам купли с инвесторами, расположенными в США", — говорится в письме, направленном на имя судьи Кевина Кастела.

Ранее этот судья поддержал требование обвинения о запрете на передачу "грамов" первичным покупателям в целях избежания последующей перепродажи криптовалюты, которая, как утверждает американский регулятор, не была зарегистрирована в соответствии с законом США о ценных бумагах.

Ранее SEC подала иск к Telegram Group Inc. в связи с проведенным ICO, в результате которого компания привлекла 1,7 миллиарда долларов. Согласно заявлению комиссии, Telegram не зарегистрировал должным образом размещение Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США. Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc. и ее филиал TON Issuer Inc. и взыскал полученные ими средства в пользу государства.

Telegram оспаривает характеристику своих продуктов как "ценных бумаг" и пытается добиться отклонения иска о запрете эмиссии криптовалюты.

Защита обратила внимание на то, что находящиеся в США покупатели заказали токены на 424,5 миллиона долларов из 1,7 миллиарда долларов. Все остальные договоры были заключены за пределами Соединенных Штатов и с иностранными заказчиками.

Кроме того, Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. готовы прописать в договорах с покупателями обязательство не передавать "грамы" американским заказчикам, а также настроить болкчейн-платформу TON таким образом, чтобы она исключила возможность с американских адресов.

По сообщениям СМИ, в Gram вложились известные фонды в США, а среди частных инвесторов есть известные российские бизнесмены Роман Абрамович, Михаил Абызов, Давид Якобашвили и Сергей Солонин.