МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Глава Минкомсвязи Максут Шадаев попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову включить услуги связи и телефоны в перечень товаров первой необходимости, предусмотреть отсрочки по платежам за связь с 30 марта по 3 апреля и не распространять режим нерабочих дней на операторов и салоны связи, говорится в письме (копия есть у РИА Новости).

В нем отмечается, что во исполнение указа президента РФ от 25 марта об объявлении в РФ нерабочих дней 26 марта одобрены рекомендации работодателям о применении (распространении) на сотрудников режима нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля. При этом, отмечает Шадаев, организации связи не вошли не вошли в перечень организаций, на которые не распространяется режим нерабочих дней.

"Полагаем, что готовность, качество и надежность работы сетей мобильной и фиксированной связи является одним из критически важных условий коммуникации граждан, эффективной работы органов власти, объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, медицинских и других городских служб в условиях прогнозируемой повышенной нагрузки на сети связи", — пишет глава Минкомсвязи.

"Учитывая изложенное, просим включить в подготовленные рекомендации следующие изменения: не распространять режим нерабочих дней на этот период на операторов связи (включая салоны сотовой связи) и организации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных систем; включить услуги связи и абонентские устройства в перечень товаров и услуг первой необходимости; предусмотреть отсрочки операторами связи по абонентским платежам в указанный период", — говорится в письме.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам в среду пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России. При этом глава государства отметил, что будут работать все структуры жизнеобеспечения, включая медучреждения, аптеки, магазины, транспорт, банки и органы власти всех уровней.