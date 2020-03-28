МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости в связи с пандемией коронавируса, соответствующий документ опубликован на сайте кабинета.

Список утвержден во исполнение президентского указа, согласно которому выходная неделя не касается организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

"Утвердить прилагаемый перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров)", — говорится в тексте распоряжения.

Конкретные регионы вправе дополнить перечень в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки.

Уточняется, что к организациям, обеспечивающим население продуктами питания и указанными товарами первой необходимости, относятся организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку продуктов питания и таких товаров от производителя до конечного потребителя.

Допускается продажа указанных товаров дистанционно — за исключением тех, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством, гласит документ.

Услуги общественного питания могут осуществляться исключительно с обслуживанием на вынос и доставкой заказов.