МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Режим изоляция открывает новые возможности различных онлайн-направлений: сервисов, приложений, служб доставок. Российские IT- и телеком-компании не остались в стороне.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 512 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались. Работодатели по всему миру рекомендуют сотрудникам оставаться дома из-за распространения коронавируса.

ЛУЧШЕ ДОМА

"Яндекс" запустил сайт "Лучше дома", где собраны сервисы, которые помогут с пользой и радостью провести это время: образовательные проекты для детей и взрослых, бесплатный доступ к фильмам, книгам и подкастам, ссылки на виртуальные выставки, записи концертов, спектаклей и лекции на разные темы.

"Миллионы людей оказались в непривычной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Ничего подобного в современном мире еще не происходило. Это новая, неизвестная территория, поэтому сейчас особенно важна информация: как себя вести и что делать", — отметили в интернет-компании.

Mail.ru Group также запустила информационную платформу #ЛучшеДома, где любая компания сможет разместить предложение. На платформе представлены наборы продуктов и предложений, которые помогут россиянам организовать быт во время пандемии.

"Сервисы в каждом наборе объединены общей задачей: сохранить здоровье и защитить близких, организовать удаленную работу, оставаться в курсе актуальных новостей и получать дистанционное образование", — уточнили в компании.

В наборы войдут более 40 продуктовых, технологических и маркетинговых решений Mail.ru. Список будет регулярно пополняться.

Минкомсвязь РФ совместно с АНО "Цифровая экономика" запустили порталы все.онлайн и vseonline.online, на которых собрана информация о цифровых сервисах и услугах для граждан, находящихся в режиме изоляции.

В каталог вошли сервисы телемедицины Smartmed от МТС и Docdoc от "Сбербанка", видеосервисы ivi и Okko, развлекательные онлайн-платформы крупнейших операторов связи: "Ростелекома", МТС, "Билайна", "МегаФона" и "ЭР-Телекома", услуги такси и каршэринга от "Яндекса" и Mail.ru Group, "Яндекс.Лавка" и DeliveryClub".

В свою очередь МТС решил напомнить абонентам о важности оставаться дома, изменив идентификатор сети с привычного МТС RUS на МТС# BUD' DOMA.

НА СВЯЗИ

Крупнейшие российские операторы связи на время пандемии коронавируса и из-за массового перехода людей на удаленную работу не стали ограничивать доступ к интернету даже при нулевом балансе, а также заявили о готовности предоставить абонентам отсрочки по платежам. Помимо этого, все операторы разработали меры поддержки в роуминге для россиян, которые из-за закрытия границ пока не могут вернуться на родину.

Также операторы обнулили стоимость звонков на важные номера. В частности, МТС с 20 марта обнулил стоимость звонков на горячую линию Ростуризма, горячую и информационную линии департамента здравоохранения Москвы, ситуационный центр МИД и номера авиакомпаний, совершающих рейсы за границу и внутри страны.

"Билайн" запустил короткие номера для звонков на горячие линии по теме борьбы с распространением коронавируса.

"В рамках поддержки деятельности федеральных и региональных властей РФ по профилактике коронавируса и противодействию его распространения запущены следующие короткие номера для абонентов "Билайн": 0948, 0973, 0976, 0987", — прокомментировали в компании. Полные списки номеров, на которые можно бесплатно звонить, можно увидеть на официальных сайтах сотовых операторов.

ВЕК УЧИСЬ

Школьники и студенты в условиях карантина продолжают занятия в виртуальных классах. Большое количество образовательных онлайн-платформ в России открыли бесплатный доступ к значительной части своих материалов.

Например, Mail.ru Group собрала комплекс мер, которые помогут школам и вузам быстро перейти на дистанционное обучение.

"Среди них – бесплатные возможности социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", бесплатный доступ к онлайн-курсам в сервисах GeekBrains, Skillbox и школе программирования "Алгоритмика", а также запуск горячей линии в соцсетях для ответов на вопросы учителей и преподавателей", — рассказали в компании.

МТС также с 26 марта обнулил стоимость интернет-трафика на популярные образовательные платформы и ресурсы по культуре и искусству. В компании отмечают, что, в частности, это "Нетология", Arzamas, Coursera, Geek Brains, "Синхронизация", Мариинский театр в Петербурге, Эрмитажная академия, Мобильный художественный театр.

ЕСЛИ ВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Компании разработали меры и для поддержки бизнесменов. "Ростелеком" пока не намерен блокировать услуги связи малому и среднему бизнесу в случае неоплаты счетов.

"Для того чтобы клиенты-представители малого и среднего бизнеса непрерывно и в любое время могли пользоваться всеми цифровыми сервисами, "Ростелеком" не будет блокировать услуги фиксированной связи до 30 апреля, даже если не будет вовремя оплачен счет", — отмечают в компании.

По словам вице-президента по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерия Ермакова, услуги будут доступны предпринимателям в любой ситуации. Он напомнил, что все обращения к компании могут быть выполнены дистанционно в личном кабинете "Ростелеком Бизнес".

"Билайн" открыл бизнесу два месяца бесплатного доступа к сервису "Единый мониторинг", который позволяет быстро и без дополнительных затрат осуществлять контроль за сотрудниками с разъездным характером работы (курьеры, экспедиторы), а также за работающими удаленно.

"Компании активно переводят своих сотрудников на удаленную работу, и очень важно в этот период обеспечить непрерывность всех рабочих процессов и сохранять результативность на высоком уровне", — прокомментировала директор по маркетингу бизнес-сегмента "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") Надежда Артемьева.

"Мегафон" также открыл для компаний малого и среднего бизнеса бесплатный доступ на ближайший месяц к решениям для онлайн-конференций и вебинаров, которые позволят предприятиям оставаться на связи с сотрудниками в условиях карантина и вынужденного перехода на удаленную работу,

"Яндекс" направит до 500 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в России – они смогут получить бонусы на два месяца размещения рекламы в "Яндекс.Директе" и воспользоваться инструментами для удаленной работы с расширенным бесплатным доступом.

Mail.ru Group решила поддержать малый и средний бизнес, пострадавший из-за ситуации с коронавирусом, и выделила в помощь им свои ресурсы на 1 миллиард рублей.

"Сегодня мы считаем своим долгом сделать шаг на упреждение – и помочь малым и средним компаниям. Для этого мы создали оперативный штаб и выделяем различные ресурсы на сумму 1 миллиард рублей, которые пойдут на помощь. В ближайшее время коллеги опубликуют конкретные инструкции по получению помощи", — отметил гендиректор интернет-холдинга Борис Добродеев.