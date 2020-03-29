МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 30 марта обеспечить снижение до 15% страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательные и иные нормативные правовые акты РФ изменений, предусматривающих: снижение до 15 процентов совокупного размера тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, применяемых субъектами малого и среднего предпринимательства, в отношении части выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, превышающей минимальный размер оплаты труда", — говорится в поручении.

Срок – до 30 марта 2020 года.

Премьер Михаил Мишустин отмечал, что снижение страховых взносов с 30% до 15% должно стать стимулом для работодателей в сфере малого и среднего бизнеса повысить зарплаты своим сотрудникам.

Поручения президента даны по итогам обращения к россиянам 25 марта в связи с распространением коронавируса.