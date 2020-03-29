Предприятия и ИП, закрытые из-за режима повышенной готовности, поддержат в Подмосковье
МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Предприятия, организации, ИП, деятельность которых была ограничена из-за режима повышенной готовности, поддержат в Подмосковье, следует из постановления губернатора Московской области, опубликованного на сайте регионального правительства.
"Подготовить предложения по поддержке предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых была ограничена в связи с введением режима повышенной готовности", — следует из документа.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
https://1prime.ru/News/20200329/831163250.html