МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 634 835, за все время скончались 29 957 человек, следует из сводного графика на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за сутки новым типом коронавируса заразились 63 159 человек, за последние 24 часа в мире умерли 3464 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.