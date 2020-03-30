КИЕВ, 30 мар /ПРАЙМ/. Восемь украинских бизнес-ассоциаций выступили против объявления дефолта, соответствующее заявление опубликовало издание "Экономическая правда".

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Киева. Она отметила, что принятие законов по улучшению рамок банковской санации и земельной реформе позволит быстро продвигаться вперед в окончательном определении параметров нового соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась в сложном экономическом положении и без помощи от международных партнеров ей грозит дефолт.

"Декларируя дефолт, Украина станет "изгоем" на мировом рынке, и, скорее всего, пройдут десятилетия, прежде чем страна восстановится. Любые разговоры о дефолте должны прекратиться немедленно, и четкий месседж должен быть направлен мировому сообществу — Украина является функционирующей частью мировой экономики и принимает ответственные решения, защищающие ее будущее", — говорится в тексте заявления.

Представители бизнес-ассоциаций отметили, что учитывая ожидаемое 20-50% падение продаж компаний, по данным последнего опроса о последствиях воздействия на бизнес, бюджет получит значительно более низкие налоговые поступления в 2020 году. Если погашение внутренних долгов можно будет рефинансировать, то погашение внешних долгов в сумме 3,5 миллиарда долларов до конца года и удвоение или даже утроение дефицита бюджета в 7-10 миллиарда долларов означают потребность в финансировании в диапазоне 10-13 миллиардов долларов, говорится в тексте.

"Мы призываем депутатов Верховной рады Украины действовать решительно и срочно принять законы необходимые для предоставления средств Международного валютного фонда Украины по программе расширенного финансирования (EFF), а также для получения кризисных средств, направленных на поддержку Украины в борьбе с коронавируса", — подчеркивается в тексте.

Согласно последним данным минздрава Украины, число заболевших в стране в данный момент составляет 538.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.