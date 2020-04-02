МОСКВА, 02 апр — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин заявил в ходе второго обращения к россиянам в связи с коронавирусом о том, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля с сохранением заработной платы.

"Мною принято решение — продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну: с сохранением за работниками их заработной платы",- сказал Путин в обращении к гражданам России.

Он уже подписал соответствующий указ.

Завершающаяся нерабочая неделя доказала свою эффективность в связи со снижением рисков распространения коронавируса, поэтому было принято решение продлить этот режим, сказал он. Она дала России выиграть время для упреждающих действий в борьбе с эпидемией коронавируса, заявил президент.

"Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволили нам выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения. Для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как наш собственный опыт, так и лучшие практики других стран", — сказал Путин в обращении.

Угроза коронавируса сохраняется, пик эпидемии в мире и России еще не пройден, заявил Путин в своем обращении.

"Естественно, встает вопрос, что необходимо делать дальше, какие будут наши решения. Подчеркну, принимая их, нам надо понимать, что угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране", — сказал Путин.

При этом в зависимости от развития ситуации будут приниматься дополнительные решения по борьбе с распространением коронавируса в России. Возможно сокращение нерабочего периода, если позволит обстановка, добавил он.

Органы власти, больницы, аптеки, магазины товаров первой необходимости и службы жизнеобеспечения продолжат работу в течение периода нерабочих дней.

ОГРАНИЧЕНИЕ ТРАНСПОРТА

Путин также поручил установить в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств, за исключением межрегиональных перевозок, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля.

"Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ с учетом положений настоящего Указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) в субъекте РФ, обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий, в первую очередь… установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки", — говорится в документе.

МЕРЫ ДЛЯ РЕГИОНОВ И НАСЕЛЕНИЯ

По его словам, в текущей ситуации с распространением коронавируса важно сохранить рабочие места и доходы граждан.

"Реализуя меры по борьбе с эпидемией, нам нельзя забывать, что столь же важно, важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан. Это общий приоритет для правительства, регионов, бизнеса", — сказал он.

Главам регионов России предоставят дополнительные полномочия, они до конца недели должны будут определить набор конкретных мер по предотвращению распространения коронавируса, сообщил Путин.

"Субъектам и главам субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных только для их территории как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры", — сказал Путин.

При этом действия региональных властей в обязательном порядке должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами. При необходимости дополнительных ограничений для системообразующих предприятий регионы обязаны согласовывать соответствующие решения с федеральным правительством.

Он подчеркнул, что жесткость ограничений в регионах РФ в связи с распространением коронавируса должна зависеть от эпидемиологической ситуации.

"В разных регионах, даже в их отдельных муниципалитетах, она также складывается по-разному. У нас большая, очень большая страна, разная плотность населения. Есть регионы, которых, к сожалению, все меньше и меньше, где не зафиксировано еще, слава Богу, ни одного случая заболевания. Поэтому где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то, при сохранении высокого уровня готовности, сейчас достаточно локальных и точечных решений. Эти особенности надо учитывать", — сказал президент.

Путин отметил, что нерабочая неделя показала, что понимание сложности ситуации помогает снизить риски. "Уверен, мы и впредь будем действовать так же согласовано и надежно. И, самое главное, на опережение", — заключил он, поблагодарив россиян за внимание и пожелав здоровья.