МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Санаторно-курортные объекты России, многие из которых оказались закрыты в условиях введения режима повышенной готовности на фоне пандемии нового коронавируса, готовятся выступить в роли обсервантов для клиентов на карантине в связи с этим вирусом и разрабатывают программы реабилитации людей с учётом возможных осложнений после болезни.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.

В России по состоянию на 2 апреля общее число заболевших составляло 3548 в 76 регионах, а скончались от болезни 30 человек.

Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ, в котором предписано в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории страны в связи с распространением СОVID-19, в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, установить по 30 апреля включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

ЗАКРЫТИЕ ЗДРАВНИЦ

На заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом глава правительства Михаил Мишустин отметил, что с 28 марта по 1 июня временно приостанавливают свою работу гостиницы, санатории, пансионаты и детские оздоровительные лагеря. Премьер пообещал, что в эти дни вообще не будет бронирования мест и приема новых посетителей. А людям, которые уже там находятся, в случае необходимости обеспечат условия для самоизоляции, в том числе организуют питание и примут необходимые защитные меры.

Эксперты отрасли в связи с этим отмечают, что продление нерабочих дней до 30 апреля впрямую не отразится на работе санаторно-курортных объектов, поскольку их вынужденные каникулы закончатся на месяц позже.

Тем временем в Российском союзе туриндустрии (РСТ) была дана оценка общего ущерба санаторно-курортному сектору России от этой ситуации. В союзе посчитали, что приостановка размещения в санаториях может привести к потере только во втором квартале более 1,5 миллионов пациентов в здравницах и более 32 миллиардов рублей доходов, а по итогам года эти цифры могут составить более 4,6 миллиона человек и более 106 миллиардов рублей.

Председатель Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Елена Трубникова уточнила для РИА Новости, что приостановка деятельности до 1 июня коснулась всех здравниц страны вне зависимости от их формы собственности и ведомственной принадлежности.

"Всем нелегко сейчас. В России насчитывается более 1800 санаторно-курортных организаций, из них 60% являются частными. И они сейчас однозначно гораздо более уязвимы. Приём отдыхающих и доходы перекрыты в один день, а издержки и затраты остановить очень трудно. У государственных и ведомственных есть поддержка от бюджетов головных организаций, многие же частные санатории сейчас могут рассчитывать только на себя", — прокомментировала ситуацию председатель ассоциации.

Она пояснила, что санатории сейчас заканчивают лечение тех, кто приехал на отдых раньше объявления о закрытии приёма и бронирования. Отдыхающим предоставили условия для самоизоляции, входы в объекты перекрывают. Параллельно организуется обратная отправка тех, кто приехал уже после объявления о закрытии. Однако в ближайшие дни все готовятся останавливать работу и пока ищут выходы из ситуации, подчеркнула эксперт.

ВАРИАНТЫ ВЫХОДА ИЗ СИТУАЦИИ

Татьяна Мамонтова, управляющий партнер здравницы "Лаго-Наки", расположенной в Адыгее, сообщила, что санаторий готов к началу работы в качестве обсерватора для граждан РФ, которых будут возвращать на территорию страны для того, чтобы они прошли карантинный период непосредственно на территории заведения.

"Это для нас в целом сложное решение, поскольку мы должны задействовать сотрудников на добровольной основе. Мы никого не можем заставить работать с людьми, которые могут быть потенциальными носителями вируса, и, конечно, нам потребовалось большое количество моральных ресурсов для общения и согласования с персоналом возможность такого участия", — продолжила она.

"Большая часть персонала откликнулась. Нужно понимать, что здесь не могут быть задействованы люди, подпадающие в группу риска – те, кто живут с людьми старше 65 или имеют хронические заболевания или сами входят в группы риска, а также те, у кого есть дети младше 14 лет", — уточнила Мамонтова.

Трубникова в свою очередь подтвердила, что некоторые санатории уже используют или планируют использовать в качестве обсерваторов, а также отметила, что многие здравницы начинают готовиться к выходу из кризиса и продумывают, как составить программы санаторно-курортного лечения, которые будут нужны и востребованы именно в этот период.

"Здравницы обладают уникальными возможностями по лечению и восстановлению после перенесенных заболеваний, в том числе и после осложнений у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, и они совершенно точно будут готовы принять на лечение таких пациентов. И мы уже сейчас обращаем внимание государства на эту возможность", — заверила глава ассоциации.

САНАТОРИИ ПРОСЯТ О ПОМОЩИ

По мнению Трубниковой, состояние санаторно-курортной отрасли зависит от длительности периодов борьбы с инфекцией и самоизоляции населения, а также тех изменений, которые произойдут в экономике за это время.

"При восстановлении деятельности отрасль может столкнуться с падением платёжеспособного спроса, а также с боязнью перемещений со стороны населения. На полное восстановление финансового состояния большей части здравниц может потребоваться несколько лет. И прежде всего это относится к объектам, находящимся в частной собственности. Если будет еще одна волна карантина, то мы можем увидеть потерю значительной части отрасли", — считает эксперт.

Она проинформировала, что от имени ассоциации ею было написано письмо министру экономического развития Максиму Решетникову, где отмечалось, как важно сейчас в первую очередь снять затраты на многочисленные отчисления и платежи – по налогам, коммунальным платежам, аренде.

Кроме того, необходимо обеспечить меры поддержки сотрудников через социальные компенсации оплаты труда на период остановки работы, также нужны беспроцентные кредиты на операционную деятельность и компенсации зарплат, отсрочки по действующим кредитам, уверена она.

"Для этого необходимо обеспечить включение санаторно-курортных организаций в перечень категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, которым полагаются налоговые льготы и государственные гарантии и субсидии на основании обращения президента РФ Владимира Путина к гражданам от 25 марта 2020 года и распоряжений правительства РФ", — заключает Трубникова.