МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Россиянам, находящимся за рубежом и предоставившим сведения о себе, будет оказана необходимая социальная помощь, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Гражданам, представшим соответствующие сведения о себе, также будет оказана необходимая социальная помощь на время их пребывания за границей – правительство Российской Федерации выделило министерству иностранных дел 500 миллионов рублей", — говорится в сообщении.