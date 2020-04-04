МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Спрос на вакансии курьеров в России со стороны работодателей и соискателей в марте резко подскочил на фоне массового перехода на "удаленку", в Москве число вакансий выросло в 5 раз, рассказали опрошенные РИА Новости рекрутинговые сервисы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. На этом фоне во многих российских регионах вводятся режимы изоляции граждан, которым в силу этого приходится практически всё время проводить дома.

Согласно данным сервиса поиска работы Worki, за первые сутки самоизоляции с 30 по 31 марта в России число активных вакансий курьеров выросло в 3 раза, а на следующий день, 1 апреля, количество вакансий выросло ещё на 5%. "Всего за неделю 24 марта — 30 марта количество вакансий курьеров увеличилось в 7 раз. Среди вакансий линейного персонала на Worki позиция курьера одна из самых популярных. В марте каждый пятый, кто просматривал вакансии курьеров, откликался на них в чате с соискателем", — сообщили в пресс-службе компании.

По оценкам сервиса "Работа.ру", в марте профессия курьера вошла в топ-10 самых популярных и среди работодателей, и среди соискателей в РФ. "К концу марта количество открытых вакансий курьеров увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом февраля. На сегодняшний день только в Москве открыто более 1400 вакансий этой профессии. Среди соискателей спрос на работу курьеров вырос еще больше — количество откликов на вакансии к концу марта увеличилось на 29%", — рассказал собеседник агентства.

На портале HeadHunter число вакансий курьеров по России в марте выросло на 29% по сравнению с февралем, а число резюме — на 20%. "Динамика первых чисел апреля показывает еще более стремительный рост публикуемых вакансий: по России рост числа вакансий курьеров составил 136%, а по Москве – 400%", — рассказали в компании.

Вместе с ростом интереса у населения выросла и средняя зарплата в вакансиях курьеров. Согласно данным Worki, по стране за последнюю неделю марта (с 23 по 29 марта) рост составил 4,5%, до 42,6 тысяч рублей. В HeadHunter, в свою очередь, рассказали, что медиана предлагаемой заработной платы курьеров в марте держалась на уровне 30 тысяч рублей по России и 35 тысяч — по Москве. "При текущем гармоничном балансе спроса и предложения существенный рост предлагаемых зарплат вряд ли возможен", — считают в компании.