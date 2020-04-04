Кабмин РФ утвердил порядок оказания помощи россиянам, которые не могут вернуться домой
МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Правительство России утвердило порядок оказания помощи россиянам, находящимся за границей и не имеющим возможности вернуться в РФ из-за коронавируса, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
"Утвердить прилагаемое положение об оказании социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территории иностранного государства и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", — говорится в постановлении.
https://1prime.ru/News/20200404/831205569.html