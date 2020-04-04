МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Правительство России утвердило порядок оказания помощи россиянам, находящимся за границей и не имеющим возможности вернуться в РФ из-за коронавируса, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

"Утвердить прилагаемое положение об оказании социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территории иностранного государства и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", — говорится в постановлении.