МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Около 50 российских предприятий легкой промышленности начнут отшивать комплекты врача-инфекциониста, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в ходе заседания штаба ведомства.

"Мы переориентируем крупных производителей средств индивидуальной защиты на производство необходимых для нас комплектов врача-инфекциониста. Подобрано более 50 предприятий легпрома, которые будут выходить на промышленные масштабы, начиная с 25 тысяч штук в сутки", — сказал он, выразив надежду что в дальнейшем объем производства увеличится.

Как пояснил Евтухов, большинство производителей средств индивидуальной защиты и спецодежды подтвердили свою готовность участвовать в пошиве костюмов.

"Продолжайте работу так, чтобы выходили как минимум на 150 тысяч в сутки до конца месяца для того, чтобы в совокупности с теми объемами, которые нам друзья из Китая будут поставлять, чтобы мы полностью обеспечили потребность всех медицинских учреждений в наших регионах, ну и тех органов исполнительной власти, которые задействованы с контактом по очагам заражения", — прокомментировал доклад Евтухова глава ведомства Денис Мантуров.

Ранее, 2 апреля, пресс-служба министерства сообщала, что защитные костюмы прибыли в Россию в составе гуманитарного груза из Китая. В Москву прибыло 90 тысяч защитных костюмов Tyvek. Помимо этого, по словам замглавы Минпромторга Алексея Груздёва, РФ заключила новый контракт с Китаем на поставку 1,05 миллиона защитных костюмов в апреле-начале мая. Как пояснил глава Минпромторга, объем костюмов, запрашиваемый регионами, сейчас существенно выше текущих возможностей.