МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Росатом" на фоне ситуации с коронавирусом продолжает без сбоев выполнять государственный оборонный заказ, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Все, что связано с выполнением гособоронзаказа… все без сбоев", — сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1 миллиона случаев заражения, более 50 тысяч человек скончались.