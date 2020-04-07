ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 апр /ПРАЙМ/. На Камчатке принят региональный закон о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет в семьях с низким доходом, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.

Данные выплаты предложил предусмотреть президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в январе 2020 года.

"Закон принят в рамках реализации послания и указа президента РФ. Изначально выплаты должны были начаться с 1 июля. Но мы все слышали, что в недавнем обращении Владимир Владимирович Путин попросил губернаторов ускорить этот процесс и начать их с 1 июня. Поэтому возникла необходимость срочно собрать внеочередную сессию", — приводит пресс-служба слова председателя комитета по социальной политике краевого парламента Татьяны Ткаченко.

По ее словам, выплаты составят 50 % от прожиточного минимума на каждого ребенка – то есть 11 049 рублей в месяц. Закон распространяется на период с 1 января 2020 года – в июне семьи смогут получить всю сумму сразу за полгода.

По предварительным данным, в Камчатском крае в семьях, которые попадают под условия закона, воспитываются свыше 6 тысяч детей.

В пресс-службе также добавили, что в регламент законодательного собрания были внесены поправки, которые в будущем в форс-мажорных обстоятельствах позволяют провести сессию дистанционно в режиме видеоконференцсвязи.