МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Москвичи, потерявшие работу, в период повышенной готовности смогут оформить пособие на ребенка без учета доходов, сообщил мэр Сергей Собянин в своем блоге в пятницу.

"В период действия режима повышенной готовности москвичи, потерявшие работу, смогут оформить пособие на ребенка без учета доходов прошлых лет и нынешних выплат по безработице", — написал он.

По его словам, в нынешней ситуации очень сложно судить о реальных доходах семей по справкам двух-трехмесячной давности, потому что ситуация могла измениться и не в лучшую сторону.