МОСКВА, 10 апр — РИА Недвижимость. Строительные компании в московском регионе стараются возводить свои жилые проекты с опережением сроков, поэтому недельная приостановка строек не скажется на сроках ввода новостроек, утверждают опрошенные РИА Недвижимость девелоперы.

Строительные работы в Москве с 13 по 19 апреля будут разрешены только для медицинских объектов, метро, транспорта, говорится в указе мэра Сергея Собянина. Похожие ограничения вводят и власти Московской области: в своем аккаунте в Instagram губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о полной остановке строительства на следующей неделе.

О том, что ранее новостройки возводились с опережением графиков и недельная пауза не грозит срывов сроков, заявили в пресс-службах компаний "Гранель" и "Главстрой".

ГК МИЦ намерена действовать в соответствии с распоряжениями региональных властей, однако, как говорит представитель этой компании, не все строительные процессы можно остановить одномоментно. "Сейчас мы прорабатываем эти вопросы. Делать какие-либо прогнозы сложно, мы не знаем, какое время будут продолжаться введённые ограничения на самом деле", — признается он.

Если строительство жилых объектов остановится на неделю, то после этого периода восстановить запланированные объемы можно в короткие сроки, уверен вице-президент по девелопменту группы ПСН Михаил Грачевский.

"Действия в случае остановки строительства на более длительный период нам пока сложно прогнозировать, все будет зависеть от условий пропускного режима", — отмечает он.

В свою очередь генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин рассказывает, что, строго соблюдая требования городских властей, его компания намерена держать мобилизованными рабочих, чтобы "вернуться к работам, как только это разрешат".

При этом, добавляет вице-президент – руководитель производственного блока "Интеко" Станислав Фролов, на любом этапе строительства жилого объекта недельная приостановка работ критично не повлияет на общие темпы реализации и на обязательства застройщиков перед дольщиками. "В своих проектах мы находимся на этапе возведения монолитных конструкций, поэтому за два предстоящих дня мы сможем завершить определенные технологические циклы и в дальнейшем наверстать эту паузу", — пояснил он.