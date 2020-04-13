МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Число рабочих мест за последние три года увеличилось в 25 российских регионах, а в 60 сократилось, при этом регионы с положительной динамикой смогли компенсировать примерно половину сокращения в остальных областях, однако из-за пандемии коронавируса работу в ближайшее время могут потерять порядка 1,5 миллионов россиян, свидетельствует исследование РИА Новости.

ПАНДЕМИЯ И БЕЗРАБОТИЦА

Мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, уже сейчас в большей степени сказывается на занятости населения. Значительная часть жителей планеты находится на карантине, а несколько десятков миллионов человек потеряли работу из-за остановки производств.

И такая картина с пандемией, по мнению ряда специалистов, может продолжаться до лета. Это в конечном итоге приведет к тому, что значительная часть трудоспособного населения в мире окажется безработной. Скорее всего, считают эксперты, через некоторое время после окончания ограничительных мер занятость начнет восстанавливаться и вновь будут создаваться рабочие места.

Если обращаться к российской статистике, то к сегодняшнему дню рынок труда в России подошел в достаточно хорошем состоянии. Безработица практически непрерывно снижалась, и на начало года находилась на рекордно низком уровне в 4,6% по методике Международной организации труда (МОТ). Для сравнения максимальный уровень безработицы по методике МОТ в России наблюдался в 1998 году, когда она составляла 13,2%.

Как отмечают эксперты, снижение безработицы в последние годы в России связано с двумя факторами. Во-первых, развитие экономики России стимулирует создание новых рабочих мест, а во-вторых, рабочая сила слабо растет из-за демографических факторов.

Что касается создания рабочих мест, то за последние 10 лет их дополнительно появилось порядка 1,3 миллиона. То есть очень большое число безработных смогли за этот срок найти себе хоть какую-то работу. В целом в России в 2019 году работой были обеспечены почти 72 миллиона человек.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА В 25 РЕГИОНАХ

Как и во многих других аспектах, в части создания рабочих мест ситуация в различных регионах России очень сильно отличается. Для выявления региональных различий эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов по числу созданных рабочих мест.

Число созданных рабочих мест в рейтинге рассчитано как разница в среднегодовом количестве занятых в возрасте 15-72 года. При оценке динамики за последние три года использованы данные по изменению численности работающих в 2017-2019 годах, за последние десять лет – в 2010-2019 годах. Положительные значения свидетельствуют о создании в регионе новых рабочих мест, отрицательные – о сокращении существующих.

Как показывают результаты исследования, за последние три года в 25 регионах число рабочих мест увеличилось, однако в 60 уменьшилось. При этом регионы с положительной динамикой смогли компенсировать примерно половину сокращения в остальных регионах.

За последние 10 лет ситуация складывалась более позитивно. Рост числа рабочих мест фиксировался в 30 регионах, при этом суммарно наблюдался прирост за счет очень хорошего результата у регионов-лидеров. Согласно статистике, за последние десять лет, можно сказать, происходит постепенный "переток" работников в экономические центры России.

Как отмечают эксперты, общая негативная динамика последних трех лет связана с демографическими тенденциями. На рынок выходят представители малочисленного поколения, а на пенсию отправляются гораздо больше людей старшего поколения — рожденных в 50-е и 60-е годы.

СТОЛИЧНЫЕ ЛИДЕРЫ

По результатам исследования, лидером по созданию рабочих мест в последние три года стал московский регион. В Московской области, занимающей первое место с большим отрывом, за 2017-2019 годы было создано 200 тысячи рабочих мест, а в Москве – 89 тысяч. Эти два региона соответственно заняли первое и второе место в рейтинге.

Также в первую десятку вошли Краснодарский край, Челябинская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Республики Крым и Ингушетия, Воронежская область и Чеченская Республика. В целом первая десятка регионов за последние три года создала 617 тысяч рабочих мест, а в расположившейся на десятом месте Чеченской Республике за три последних года было создано 23,3 тысячи рабочих мест.

При этом еще три региона — Красноярский край, Тюменская и Калининградская области, расположившиеся на 11-13 местах, показали также достаточно высокий рост (по 20 тысяч новых рабочих мест за последние три года) – примерно на уровне регионов замыкающих первую десятку.

ФЕНОМЕН СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И КРЫМА

Как отмечают специалисты, обращает на себя внимание тот факт, что среди лидеров по созданию рабочих мест представлены не только регионы с сильной экономикой и крупными городами-миллионниками, но и северокавказские республики и оба крымских региона, в которых предпринимаются большие усилия на региональном и федеральном уровне по борьбе с безработицей, что и обуславливает появление новых рабочих мест.

В процентном отношении самый заметный прогресс по созданию новых рабочих мест в последние три года отмечен в двух регионах: в Севастополе (+17,2%) и в Республике Ингушетия (+15,8%). У занимающих третье и четвертое место регионов по относительной динамике (Московская область +5,2% и Чеченская Республика +4,5%) уже заметное отставание от лидирующей двойки регионов. В целом девять регионов продемонстрировали прирост рабочих мест на 3% за три года, а за последние 10 лет — таких регионов 20.

СОКРАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ В РЕГИОНАХ-АУТСАЙДЕРАХ

В нижней части рейтинга расположились регионы, в которых наблюдается наибольшее абсолютное сокращение числа работающих. Как свидетельствуют результаты исследования, в семи регионах за три последних года число рабочих мест сократилось на 50 тысяч и более. Еще в 11 регионах в 2017-2019 годах число работающих снизилось на 30 тысяч. Главным фактором сокращения рабочих мест здесь являются демографические процессы, в том числе миграция населения.

В абсолютных величинах наибольшее снижение числа работающих наблюдается в Республике Башкортостан (-85 тысяч рабочих мест за три года). На предпоследней строчке по абсолютному снижению рабочих мест расположилась Оренбургская область, сократившая 77 тысяч рабочих мест, а на 83-й позиции Пермский край (с результатом чуть менее —77 тысяч рабочих мест).

В процентном отношении наибольшая потеря рабочих мест наблюдается в последние три года в Курганской области (-10,7%) – это единственный регион в котором за три года рабочих мест стало меньше на 10%. Также в пятерку аутсайдеров входят: Орловская область (-9,1%), Оренбургская область (-8,0%), Пензенская область (-7,5%) и Республика Северная Осетия — Алания (-7,3%).

РАБОТУ МОГУТ ПОТЕРЯТЬ 1,5 МИЛЛИОНА РОССИЯН

Как считают эксперты, учитывая развитие пандемии коронавируса и карантинных мер в странах, которые раньше и в большем масштабе, чем Россия, оказались поражены эпидемией, можно предположить, что в нашей стране уровень безработицы в среднесрочной перспективе может вернуться к уровням 2011-2012 годов.

По оценкам аналитиков, работу могут потерять порядка 1,5 миллионов россиян. Скорее всего, больше всего пострадают работники из малого и среднего бизнеса, а также сектор потребительских услуг. Таким образом, возможно, пандемия коронавируса в большей степени затронет в части рынка труда наиболее развитые регионы, где много малых и средних предприятий предоставляют разнообразные услуги населению.

При этом после полного окончания ограничительных мер занятость начнет восстанавливаться, и расти она будет быстрее, скорее всего, в тех регионах, которые и до пандемии демонстрировали хорошие результаты.