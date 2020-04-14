МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Общий объем средств, выделяемых кабмином РФ на минимизацию негативных последствий коронавируса, достигает 1,2% ВВП, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи членов Высшего Евразийского экономического совета.

"Общий объем средств, выделяемых правительством на минимизацию негативных последствий эпидемии, достигает 1,2% ВВП", — сказал он.

"Одновременно, для недопущения оттока капитала увеличена до 15% налоговая ставка на доход, выведенный на зарубежные счета", — добавил глава государства.

Президент РФ ранее объявил о повышенном налогообложении процентных доходов и дивидендов, которые выводятся из России в низконалоговые юрисдикции. Сейчас дивиденды при выплате физлицам-налоговым резидентам РФ облагаются по ставке 13%, а нерезидентам — 15%. При этом популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяют существенно снизить налог.

Путин заявил, что в случае необходимости для борьбы с коронавирусом можно привлечь ресурсы Евразийского банка развития.

"Согласен, что в случае необходимости можно привлечь и ресурсы Евразийского фона стабилизации и развития и Евразийского банка развития", — сказал Путин.

Россия в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции направила значительные финансовые ресурсы на закупку медоборудования, заявил также президент РФ.

"Увеличиваются объемы диагностики и тестирования для выявления заболевших и носителей вируса. Значительные финансовые ресурсы направлены на развертывание оснащенных специальным оборудованием инфекционных блоков в больницах, на закупку медицинского оборудования и техники", — сказал Путин.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 110 тысяч человек скончались.