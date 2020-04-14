МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Число заказов крупных компаний доставки еды в Москве увеличилось с 6 тысяч до 11 тысяч ежедневно, сообщил министр правительства столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Ряд крупных компаний на этом рынке (доставки еды — ред.) увеличили с 6 тысяч примерно до 11 тысяч ежедневный развоз заказов", — сказал Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".