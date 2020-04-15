МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму пакет законопроектов, которыми предлагается освободить россиян от уплаты подоходного налога в размере 13% в случае, если их ежемесячный доход ниже уровня двух МРОТ, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Авторами законопроектов также выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутаты Борис Пайкин Дмитрий Свищев, Алексей Диденко и сенатор Сергей Леонов. Поправки вносятся в Налоговый кодекс и закон "О минимальном размере оплате труда".

"Законопроектом предлагается введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (далее — НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", — говорится в пояснительной записке к поправкам в Налоговый кодекс.

Авторы напоминают, что с 1 января 2020 года МРОТ установлен в размере 12 130 рублей в месяц. Таким образом, согласно законопроекту граждане, которые получают заработную плату менее 24 260 рублей, могут быть освобождены от уплаты НДФЛ в размере 13%.

Это, по мнению парламентариев, будет стимулировать потребление в стране, позволит сократить социальные расходы государства в связи с увеличением реальных доходов бедных и наиболее уязвимых слоев общества, а также значительно уменьшит расходы на администрирование налогов для такой группы лиц.

"Фактически подобный подход частично предусматривает введение "прогрессивной" шкалы налогообложения по НДФЛ в зависимости от доходов налогоплательщиков", — говорится в материалах.