МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. Индекс самоизоляции в Москве в среду вечером достиг уровня 3,9 — это значит, что большинство людей дома, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" ранее сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "?на улицах много людей" до 5 — "?все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 20.10 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 3,9, это означает, что большинство жителей столицы находятся дома. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Зеленограде (4,3), а также в Королеве и Лобне (4,2), самое низкое — в Котельниках (3,6).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом значительная часть их жителей на 20.10 мск также находилась дома. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Новосибирске, там индекс составил 4,8 (местное время 00.10), самое низкое – в Санкт-Петербурге (3,6) (время совпадает с московским).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет почти 24,5 тысячи человек, всего скончались от болезни 198 человек.

Со среды в Москве и Подмосковье введен пропускной режим. Перемещаться на любом виде личного и общественного транспорта, включая такси, можно только со специальными пропусками. Эти меры приняты столичными властями для предотвращения распространения коронавируса.