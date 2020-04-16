МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин пообещал поддержку строительному комплексу.

Стройка, по его словам, должна стать локомотивом экономики.

"Сразу скажу, мы обязательно поддержим строительный комплекс, более того, на этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который протянет за собой и другие сектора", — сказал президент в ходе совещания по вопросам развития строительной отрасли, кадры которого показал телеканал "Россия 24".

Путин отметил также, что рост ипотеки в России в первом квартале сейчас сменился спадом. "Как и многие другие отрасли, строительный комплекс сегодня столкнулся с объективными трудностями, главная из них — это падение, сжатие спроса. Так, рост ипотеки в первом квартале текущего года сейчас сменился спадом", — сказал он.



