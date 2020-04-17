МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/. ЕВРАЗ, Русгидро, Русская медная компания, Колмар и Русагро направят средства на борьбу с распространением коронавируса на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба вице-премьера Юрия Трутнева по итогам совещания с губернаторами.

Ранее Трутнев поручил Фонду развития Дальнего Востока и Арктики найти более миллиарда рублей из внебюджетных источников для закупки дополнительных средств индивидуальной защиты от коронавируса и оборудования для больниц на Дальнем Востоке. На первом этапе ФРДВ и "Полюс" совместно вложили 250 миллионов рублей.

"К программе уже присоединилось 14 компаний: ВЭБ.РФ, ПАО "Полюс", "ЕВРАЗ", ПАО "Русгидро", АО "Русская медная компания", УК "Колмар", ГК "Русагро", холдинг RFP и ряд других организаций", — говорится в сообщении.

Генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков отметил, что для дальневосточных регионов закуплены специальные комплекты, включающие стерильный защитный костюм, очки, респиратор, медицинские перчатки, бахилы. Всего приобретено 100 тысяч таких комплектов. По словам начальника Главного управления МЧС по Хабаровскому краю Матвея Гибадулина, для срочной эвакуации инфекционных больных из удалённых населенных пунктов могут быть использованы вертолеты Ми-8 авиационных звеньев Хабаровского авиационного спасательного центра МЧС.

Как рассказал на совещании заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин, регионы ДФО разработали и представили в Минэкономразвития региональные планы, куда включены мероприятия в сфере поддержки занятости населения, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечения бесперебойного функционирования организаций сферы строительства, ЖКХ, торговых центров, мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций.

"Надо продумать систему мер по развитию отраслей, которые могут быстро развиваться при изменении общей ситуации, чтобы они сохранили рабочие места и создавали новые, чтобы они сохранили свои доходы, сохранили платежи в бюджет. Каждый губернатор отвечает за регион, за сотни тысяч, миллионы людей. Надо думать о том, как сохранить для дальневосточников нормальные условия жизни", — сказал Трутнев, слова которого приводятся в сообщении.