МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Способное достроить газопровод "Северный поток-2" корабль-трубоукладчик "Академик Черский" вышел из порта Лас-Пальмас (Канарские острова) и взял курс на египетский Порт-Саид. Об этом свидетельствуют данные портала Myshiptracking.

Напомним, что судно-трубоукладчик вышло из порта Находка в середине февраля текущего 2020 года и отправилось в Сингапур. После этого корабль многократно менял пункт назначения.

В конце 2019 года власти США приняли оборонный бюджет, который предусматривает санкции против бизнеса, участвующего в реализации российского газового проекта "Северный поток — 2". После этого швейцарская компания Allseas почти сразу заявила о приостановке своей работы на проекте.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская сторона рассматривает судно-трубоукладчик "Академик Черский" как возможный вариант для завершения строительства трубопровода, но подготовка корабля для этого займет некоторое время.