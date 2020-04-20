МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин намерен провести в режиме видеоконференции совещание с экспертами, посвященное ситуации с коронавирусом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В начале совещания выступят вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.

"У него запланировано достаточно большое совещание в режиме видеоконференции по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в России, где примут участие ведущие эксперты. Речь идет об ученых-вирусологах, инфекционисты, руководители наших ведущих профильных научно-исследовательских центров", — сказал Песков.

"Главная цель — понять оценку специалистов, насколько эффективны предпринимаемые меры по борьбе с инфекцией. Второе — получить их прогнозы развития ситуации. Поговорить о том, насколько эффективны методы лечения новой коронавирусной инфекции и о режимах профилактики", — сообщил он.