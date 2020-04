МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Компании и частные лица в первом квартале 2020 года положили на депозиты в банках более триллиона долларов — рекордную сумму, которая объясняется желанием аккумулировать доступные средства в условиях кризисной ситуации с коронавирусом, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC).

Более половины размещенных депозитов, 590 миллиардов долларов, приходятся на долю четырех финансовых гигантов — JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Wells Fargo & Co. и Citigroup Inc. Ранее, согласно изданию, сумма квартальных депозитов в банковской индустрии США не превышала 313 миллиарда долларов.

Значительная часть этого триллиона была перечислена на банковские счета в течение всего двух недель в марте, говорится в материале газеты. В этот промежуток времени финансовые корпорации "лихорадочно" вычерпывали кредитные линии, чтобы запастись наличными перед лицом неизбежной рецессии из-за пандемии коронавируса и принятых в связи с ней ограничительных мер.

Количество случаев заражения коронавирусом в США составляет 847 985, более 47 тысяч скончались, следует из последних данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.