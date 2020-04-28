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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Не сгорим, так поплаваем — 27 апреля президент России Владимир Путин провел видеоконференцию по поводу ситуации с наводнениями и пожарами.

— "Помощник Москвы" может остаться не у дел — Новая версия КоАП от Минюста может прекратить практику наказания столичных и подмосковных водителей за неправильную парковку с помощью смартфонов с приложениями "Помощник Москвы" и "Народный инспектор".

— Самоизоляция возьмет десятину — Оценки Банка России и Росстата характера деловой активности в апреле подтверждают ожидания относительно умеренного падения промпроизводства и ВВП в период ограничений экономической активности из-за коронавирусной пандемии.

— Мука нормотворчеств — Введение квоты на экспорт зерна и интервенции Минсельхоза не привели к снижению цен на пшеницу в России. Национальный союз хлебопечения (НСХ) сообщил главе министерства Дмитрию Патрушеву о продолжении роста стоимости сырья и попросил поддержать отрасль субсидиями и ограничительными пошлинами на вывоз зерна.

— COVID покажет, кто коптит — Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Роспотребнадзору и Росгидромету провести дополнительные измерения качества воздуха в 12 городах с самым сильным уровнем загрязнений в России.

— ЦБ переоформляет полис — Банк России разработал концепцию ипотечного страхования, в корне меняющую сложившуюся практику: страховые полисы по ипотеке предлагается оплачивать не заемщикам, как сейчас, а самим банкам.

— Праздник ограничения — Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила в понедельник, что на борьбу с эпидемией коронавируса России потребуется время. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции необходимо продлить до 12 мая: по ее словам, сгладить пик заболеваемости COVID-19 в России удастся, только если на майские праздники россияне "не сорвутся" и останутся дома.

— Грузия спускается с пика карантина — Правительство Грузии с понедельника приступило к реализации первого из шести этапов плана по постепенному снятию ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. Это стало возможно после заявления медиков, что страна преодолела пик эпидемии, причем с наилучшими показателями в регионе — 496 выявленных случаев заболевания и шесть погибших.

— Военный надзор изолировали от следствия — Как стало известно "Ъ", коронавирус внес существенные коррективы в работу Главной военной прокуратуры (ГВП). После того как заболевание было обнаружено у начальника 3-го управления ГВП и его заместителя, руководящих надзором за расследованием уголовных дел главным военным следственным управлением (ГВСУ) СКР и гособвинением при избрании мер пресечения, их подчиненным пришлось перейти на жесткий карантин.

— Первомай шагает в интернете — Партия роста призвала предпринимателей устроить 1 Мая онлайн-митинг "Хотим работать!" с требованиями поддержки малого бизнеса и потребительского спроса в период и после снятия карантинных ограничений. Парламентские партии также намерены задействовать виртуальные возможности для связи с активистами и избирателями в Первомай.

— Полицейские воздержатся от подарков и угощений — В МВД разработан проект Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел. Документ должен будет способствовать укреплению авторитета полицейских в обществе и поддержанию на должном уровне их служебной дисциплины.

— Нефть с пониженным содержанием денег — Российская нефтяная отрасль в 2020 году может не досчитаться минимум $18 млрд выручки в связи со снижением цен на нефть и сокращением добычи в рамках сделки ОПЕК+, считают аналитики Argus.

— Смартфоны пройдут перепись — Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI) в середине 2021 года. По новой версии законопроекта, которая проходит согласование в администрации президента, платной процедура будет только для новых устройств, требование распространится в том числе на граждан, ввозящих смартфоны из-за границы самостоятельно.

— Шротные командиры — Решение правительства облегчить импорт соевого шрота — важной части кормов для производителей мяса — вызвало недовольство российских переработчиков сои. Они считают, что это может привести к падению цен и остановит инвестиции в отрасль.

— Он стоял у истоков "Металлоинвеста" — Гендиректор "Металлоинвеста" Андрей Варичев умер в возрасте 52 лет после тяжелой болезни. Он работал в структурах "Металлоинвеста" с начала 2000-х, возглавлял холдинг с 2009 года. Это первая официально известная потеря в ходе пандемии среди руководителей крупных российских компаний.

— На "Виктора Черномырдина" скинутся всем миром — Эпопея со строительством и сдачей самого мощного в мире дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин", возможно, приблизилась к финалу. Решен вопрос как со сдвижением сроков с 2018 года на 2020-й, так и с увеличением цены контракта, на чем неоднократно настаивала Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).

— ЦБ в контакте с НПФ — В первом квартале ЦБ провел проверки в нескольких небольших негосударственных пенсионных фондах (НПФ), специализирующихся только на негосударственном пенсионном обеспечении (НПО).

— Агентства переделили бюджеты — В рейтинге крупнейших покупателей рекламы в российских медиа перед началом пандемии сменился лидер. По данным AdIndex, входящее во французский холдинг Publicis Groupe агентство Starcom, ранее закупавшее рекламу на 25 млрд руб. в год, потеряло позиции после ухода бюджетов Coca-Cola, Mars и "Вымпелкома".

— "Яндекс.Такси" уедет от прибыли — По итогам 2020 года совместное предприятие "Яндекса" и Uber "Яндекс.Такси" может вновь выйти в убыток после прибыли в 2019 году, прогнозируют аналитики Sberbank CIB. Сам сервис такси при этом, по мнению аналитиков, в перспективе года сохранит хорошие показатели, несмотря на пандемию, большую же часть убытка сгенерируют развиваемый компанией проект беспилотного транспорта и сервисы доставки еды.

— Региональные банки поверили в цифру — Один из крупнейших региональных банков, екатеринбургский СКБ-банк, намерен присоединить санируемый Газэнергобанк. При этом объединенная сеть сократится на 35%, а банк сосредоточится на цифровой трансформации.

— "Траст" продает рейтинги — Банк непрофильных активов "Траст" выставил на торги миноритарные доли в трех рейтинговых агентствах — АКРА, "Эксперт РА" и Национальном рейтинговом агентстве (НРА). Этот бизнес не самый привлекательный и сильно зарегулированный, к тому же реализуются даже не блокирующие пакеты акций, отмечают эксперты.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Кредит надевает маску — Рост просроченных платежей по кредитам из-за пандемии неизбежен. О новой реальности для банков и их клиентов, а также о том, стоит ли сейчас брать кредиты, генеральный директор НБКИ Александр Викулин рассказал "РГ".

— Мозговой штурм — Москва станет полем большого правового эксперимента: упрощаются условия для запуска бизнес-проектов с участием искусственного интеллекта. Соответствующий закон публикует "РГ".

— Притормозили — Минюст опубликовало сводку предложений по итогам общественного обсуждения проекта нового КоАП. Хорошая новость для водителей: размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения решено не повышать.

— Прятки со смертью — Адлерский районный суд города-курорта принял решение о госпитализации в недобровольном порядке до полного выздоровления и получения результатов лабораторных исследований семьи из десяти человек с COVID-19.

— Вежливые деньги — Депутаты предложили наказывать банки за нарушение правил общения с должниками. Например, штраф придется заплатить за хамство или звонок неплательщику в неурочное время. Сейчас в Госдуме собирают отзывы на проект.

— Аренда земли автоматом — Росреестру предстоит проверить механизмы поддержки арендаторов земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Об этом "РГ" сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая дала ведомству соответствующее поручение.

— Огонь и вода — Любой регион должен быть готов реагировать на ЧП, заявил Владимир Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ. По его словам, сейчас все усилия сосредоточены на борьбе с коронавирусом, но это не должно ослаблять внимания к другим потенциальным угрозам.

— Школа вернется в форму — Дистанционная учеба — это трудно и для школьников, и для учителей, и для родителей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Живую школу, живой университет, общение с учителем или преподавателем ничто никогда не заменит", — сказала она.

— Чекушку поставили на место — По новому ГОСТу фасовать алкоголь по 250 и 375 мл на экспорт в страны ЕС нельзя. Ранее Росстандарт исключил эту тару для использования и внутри страны. Но под напором производителей вернул на полки привычные небольшие бутылки.

— Выбирают здоровье — Социальные поправки в Конституцию остаются, по мнению россиян, самыми важными. Такой результат получили по итогам соответствующего опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

— Вас вызывают в военкомат — Призывные комиссии областей, краев, республик и других субъектов РФ начнут работать после 6 мая — так решили их председатели. Об этом сообщает специальный бюллетень, размещенный на официальном сайте Минобороны России.

— После вируса — Третий пакет антикризисных мер будет направлен на восстановление нормального ритма экономики. Его подготовка уже ведется, заявил Михаил Мишустин. МЭР поручено проработать все предложения и 30 апреля представить их в правительство.

— СОНЕТ 66 — Эпидемия продолжается — и чтоб не сглазить не хочется обсуждать, когда закончится. Но едва ли не больше людей тревожит "экономодемия". Мелкий бизнес боится разорения, офисный планктон по всему миру ощущает свою ненужность, "излишность". Непонятно ничего — насколько реально глубок спад, что будет с ценами на сырье, недвижимость, с кредитами, сферой обслуживания (включая убитый туризм).

— Бизнес на страхе — Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование о блокировке сайтов с фейковой информацией о продаже пропусков на время самоизоляции и лекарств от коронавируса.

— Рубли на карантине — В Кассовый центр Уральского ГУ Банка России еще не ступала нога журналиста. Но для "РГ" сделали исключение. И корреспонденты увидели, какие там принимают меры, чтобы от наличных денег нельзя было заразиться.

— Плата за риск — Регионы России начали вводить обязательный масочный режим. Теперь за отсутствие медицинских масок в общественных местах граждане могут получить штрафы в Амурской, Свердловской, Орловской областях.

— Просят купить заранее — Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил, что с 16.00 30 апреля до 16.00 1 мая закроются абсолютно все магазины. Такое решение принято для того, чтобы провести дезинфекцию и избежать вспышки коронавируса в день, когда из Санкт-Петербурга в область хлынет настоящий поток дачников.

— Один дома — вот и счастье — Доля россиян, полностью или в основном довольных жизнью, в первой половине апреля выросла до 81%, показали опросы. Это даже больше, чем в январе-феврале 2020 года, когда опасность коронавируса для России еще не была очевидной.

— Как взрослые — Минздрав разработал рекомендации по лечению COVID-19 у ребенка. Сейчас не менее четверти детей болеют коронавирусом бессимптомно. У несовершеннолетних болезнь протекает более гладко, но они играют огромную роль в распространении вируса.

— Тварь из космоса — Впервые премьера отечественного блокбастера прошла на цифровых платформах онлайн. Фантастический триллер "Спутник" Егора Абраменко, действие которого происходит в СССР короткой андроповской поры, уже успел собрать скептические отзывы. Почему — разбирался обозреватель "РГ".

— Урсула в Сети — Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре очередного разбирательства. Как сообщает портал politico.eu, она в личном качестве пользуется услугами пиар-компании, основанной бывшим главным редактором немецкого таблоида Bild, для улучшения своего образа в соцсетях.

— Чемпион зевнул — Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен уступил гроссмейстеру из Нидерландов Анишу Гири в пятом туре онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational. Встреча, состоявшая из четырех партий в рапид, завершилась со счетом 2,5:1,5 в пользу Гири.

— Дом взаймы — Из-за пандемии резко выросло число конфликтов жильцов арендованных квартир с хозяевами. Одни просят скидки или отсрочки, другие требуют денег немедленно или съезжать. Отвечаем, что делать в таких случаях и есть ли какие-то права у безденежного жильца.

— Дело пахнет убийством — В специальной лаборатории МВД России приступили к обучению песцы. Эксперты-криминалисты уверены, что необычно острый нюх полярных животных существенно поможет в расследовании преступлений.

— Ребенок из рук в руки — Деление ребенка при разводе считается самым тяжелым спором со всех точек зрения. Несмотря на то, что дел таких много, единообразной судебной практики фактически нет. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ дала разъяснения на этот счет.

— Жизнь после COVID — Изменит ли пандемия нашу жизнь или только ускорит те перемены, которые и так назревали? Известные политологи из США, Франции и Италии поделились мыслями, какие глобальные изменения могут ждать мир.

— Вирус убьет глобализацию — Смогут ли люди вновь жить так, как было совсем недавно, меньше полугода назад, или возврата назад уже нет? На эти вопросы "РГ" ответил директор Парижской высшей школы социальных наук, видный французский экономист Жак Сапир.

— Урок, который усвоят не все — С 4 мая Италия начнет постепенно выходить из карантинного режима. И хотя так называемая "вторая фаза" может продлиться несколько месяцев, многие жители Апеннин уже сейчас прекрасно отдают себе отчет, что даже после победы над вирусом их жизнь претерпит колоссальные изменения.

— Доктор прописал урок — Российские школы оказались не очень готовы к дистанционному обучению. Исключение составляют лишь госпитальные школы, где учатся тяжелобольные дети. Опытом создания адаптивной модели для таких учебных заведений поделился заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

— Код доступа — Более 60% учителей признались: в их школах дистанционным обучением раньше никто не занимался, опыта у них просто-напросто нет. Такие данные получили ученые Федерального института развития образования РАНХиГС, опросив почти полторы тысячи учителей по всей России.

— Мигранты создают рабочие места — Экономический кризис, вызванный пандемией, обострит настороженное отношение к мигрантам. В его основе — миф, что "понаехавшие" вытесняют с рынка труда "коренных" и местных. Экономист Максим Буев объясняет, почему это не так.

— Физики и лирики — После вынужденного онлайн-семестра изменятся ландшафт и стандарты обучения в вузе, считают эксперты "круглого стола" "Теология и цифровое образование". Его участники уверены: важную роль будут играть науки, изучающие морально-нравственные ценности и человеческие отношения.

— День Победы на балконе — Шествие "Бессмертного полка" пройдет в онлайн-формате. Как рассказали в движении, достигнута договоренность с несколькими телеканалами, социальными сетями и медиаплатформами, которые будут транслировать онлайн-шествие.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Лосиный тест не пройден: что грозит водителям за сбитое животное — Сразу в нескольких российских регионах водителей предупредили о начале сезонных миграций диких животных. Снижение трафика, вызванное пандемией, может привести к тому, что лоси, лисы и кабаны чаще будут выходить на шоссе. Как избежать аварии с диким животным и что грозит водителю, если она всё же произошла, разбирались "Известия".

— Стихийные последствия: Путин проверил ситуацию с паводками и пожарами — Регионы должны быть полностью готовы к природным катаклизмам даже в условиях борьбы с коронавирусом. Об этом Владимир Путин заявил на совещании о ситуации с паводками и пожарами, которое прошло 27 апреля. Во время мероприятия с участием представителей регионов и главы МЧС Евгения Зиничева президенту доложили о множестве нерешенных проблем: участники жаловались не только на мосты и нехватку средств, но и на проблемы с обеспечением спасателей бесплатной едой.

— Не вывозят: общественники назвали проблемы регионов с обращением ТКО — В Хабаровском крае и Еврейской автономной области до сих пор не перешли на новую систему обращения с ТКО, сообщили "Известиям" в Минприроды. Другие субъекты уложились в отведенные им сроки. Однако часть из них добивалась результата в спешке, и это привело к тому, что у региональных операторов не оказалось времени на подготовку к работе, сообщается в закрытой части исследования ОНФ о реализации нацпроекта "Экология".

— Мобильное выделение: школьникам грозит запрет на учебу через смартфон — Смартфоны нельзя использовать при онлайн-обучении, гласят обновленные рекомендации Минпросвещения по организации дистанционных занятий. Также документ, с которым ознакомились "Известия", рекомендует ограничить время пребывания школьника за компьютером и регулярно прерываться на гимнастику для глаз и физкультминутки.

— Семь пятниц на неделе: Тодоренко лишают титулов и контрактов за оправдание насилия — Меньше чем за неделю обладательница ТЭФИ телеведущая Регина Тодоренко лишилась звания "Женщина года" журнала Glamour и рекламных контрактов с крупными компаниями. Поводом стало высказывание ведущей о жертвах домашнего насилия. Среди прочего она заявила, что женщины сами несут ответственность за то, что подвергаются побоям, и назвала тех, кто рассказывает о ситуации публично, "психологически нездоровыми людьми".

— Равный счет: расселение аварийного жилья хотят ускорить — Для выполнения плана по расселению аварийных домов в ближайшие годы потребуется дополнительное финансирование. Об этом говорится в письме Минстроя о ходе реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", направленном в адрес Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Копия документа есть в распоряжении "Известий".

— Экспортное осеменение: поставки подсолнечника из России выросли в 10 раз — Экспорт семян подсолнуха из России увеличился десятикратно в физическом выражении и в 14 раз в стоимостном за первые два месяца 2020 года. Это следует из данных ФТС, с которыми ознакомились "Известия". Причины тому — ослабление рубля и высокий спрос со стороны Турции, пояснили в Минсельхозе. Там добавили, что такие темпы роста — рекорд с 2016-го.

— Верный знак: стеклянные бутылки для спиртного предложили клеймить — В России предлагают ввести контроль за оборотом стеклянных бутылок, в которые разливают алкоголь. Для этого производителей тары хотят обязать клеймить каждое изделие своим индивидуальным знаком. Кроме того, планируется запретить розлив спиртного в ПЭТ-упаковку. Соответствующий законопроект подготовили в Совете Федерации.

— Разговор есть: россияне стали вдвое чаще звонить бесплатно — В этом году, за счет периода самоизоляции, операторы заработают на бесплатных звонках на федеральные номера (8-800) свыше 11,5 млрд рублей, подсчитали для "Известий" аналитики. То есть на 10% больше, чем годом ранее.

— QR-код рубль бережет: ритейлеры готовы делать скидки при оплате по СБП — Ритейлеры просят ЦБ разрешить им подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) напрямую, а не через банки. Взамен они готовы активно развивать сервис оплаты по QR-коду и делать скидки покупателям. Об этом сказано в письме Торгово-промышленной палаты РФ в адрес регулятора.

— Свой среди своих: правительство договаривается с банками о покупке ОФЗ — Дефицит бюджета планируется профинансировать силами российских банков через выкуп новых ОФЗ. Правительство уже договаривается с крупнейшими государственными и частными кредитными организациями об их более активном участии в аукционах Минфина, не исключено, что оно может стать и обязательным. О подготовке такой "сделки" "Известиям" рассказали три близких к правительству источника.

— Чао, рагации: итальянцы обиделись на ЕС и захотели выйти — На фоне пандемии коронавируса почти половина итальянцев поддерживает выход и из зоны евро, и из Евросоюза. Такие результаты опроса общественного мнения публикует Termometro Politico. К примеру, восемь лет назад евроскептические настроения разделяли всего 15%, в то время как в европейской семье хотели остаться 85%.

— "Не думаю, что хорошо критиковать врача, пока лечение еще идет" — Посол Индии в России Венкатеш Варма — о критике в адрес ВОЗ, успехах страны в борьбе с коронавирусом и переменах в мире после пандемии.

— Карантинная эра: Борис Джонсон отложил выход Британии из самоизоляции — В своем первом выступлении после болезни глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что отменять карантин в Соединенном Королевстве пока рано. Это может быть чревато новой вспышкой COVID-19, которая сведет все предыдущие усилия на нет. Таким образом, дата выхода страны из самоизоляции остается открытой.

— Бои идлибского значения: Анкара перешла в наступление на исламистов — Турция начинает жесткую зачистку в сирийской провинции Идлиб. Попытка военных разогнать экстремистов, блокирующих трассу М4, переросла в бои с террористической группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России). Потери несут обе стороны, а также гражданское население.

— От звонка до звонка: программа проследит за разговорами на удаленке — Программа со встроенной технологией речевой аналитики позволит руководителям проследить за исполнением сотрудниками своих обязанностей на удаленке без прослушивания их разговоров. Это поможет сэкономить массу времени и не даст расслабиться тем, кто работает в основном по телефону — например, в службе поддержки.

— Течение болезни: достигнет ли летальность от COVID-19 в РФ китайских цифр — Если пандемия коронавируса в России будет развиваться по тому же сценарию, смертность от COVID-19 в РФ достигнет китайских значений, только если число завершенных случаев болезни (количество выздоровевших и умерших людей) превысит 47 тысяч.