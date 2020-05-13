ПРАГА, 13 мая — ПРАЙМ. В связи с ухудшением из-за коронавируса экономической ситуации в Чехии, в правительство в ближайшее время будет внесен вопрос о снижении жалования министров, а также членов обеих палат парламента до 5-кратного размера минимальной зарплаты, сообщила в среду журналистам глава минтруда Яна Малачова.

В настоящее время жалованье министров и членов парламента рассчитывается, исходя из уровня средней зарплаты в государственной сфере.

"Входящая в состав правящей коалиции Чешская социал-демократическая партия в ближайшие дни вынесет на рассмотрение правительства вопрос о снижении жалования министров, а также членов верхней и нижней палат парламента до 5-кратного размера минимальной зарплаты, которая с января этого года составляет 14,6 тысячи крон (около 580 долларов)", — сказала Малачова, добавив, что именно размер минимальной зарплаты наилучшим образом отражает экономическое состояние республики.

Сейчас основной месячный оклад рядовых членов парламента составляет 90,8 тысячи крон (около 3,6 тысячи долларов) плюс различные надбавки на текущие расходы. В частности, на питание и представительские расходы они получают дополнительно 13,5 тысячи крон (около 540 долларов), на транспорт (в зависимости от места проживания) – до 50,5 тысячи крон (около 2 тысяч долларов). Главы многочисленных парламентских комитетов, комиссий и постоянных делегаций имеют оклады в размере 127,8 тысячи крон (около 5,1 тысячи долларов). Жалованье министров составляет 173,2 тысячи крон (около 6,9 тысячи долларов).

По словам Малачовой, существует предварительная договоренность о положительном рассмотрении в правительстве подобного предложения. В таком случае, например, основные оклады рядовых членов парламента снизились бы на 17 тысяч крон (около 680 долларов), до уровня в 73 тысячи крон (около 2,9 тысячи долларов).

В состав нижней палаты парламента входят 200 депутатов, в верхней палате парламента, сенате, состоит 81 человек. В правительство Чехии входят 14 человек, включая премьера.