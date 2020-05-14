МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Власти Москвы отменили штрафы водителям, которые ошиблись при привязке номера машины к цифровому пропуску, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Мы решили отменить штрафы водителям, которые случайно ошиблись в номере автомобиля при привязке к пропуску, в МАДИ есть для этого все законные основания — за малозначительностью", — говорится в сообщении департамента в Telegram.

Как отметил глава транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, в столице без пропусков ездят не более 3% машин.

"Как мы и говорили, никакой цели сбора штрафов у нас нет. Мы видим, что сейчас количество автомобилей без пропусков — не более 3%. Но все же очень просим перед выездом проверять привязку автомобиля к пропуску: в нашем чат-боте @MosAutoCheckBot или в приложении "Московский транспорт", — отметил Ликсутов.

В пресс-службе напомнили, что можно заполнить заявление на отмену штрафов в электронном виде на порталах mos.ru или avtokod.mos.ru.