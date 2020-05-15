МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Отсрочка по налоговым платежам, прямые выплаты и снижение размера страховых взносов оказались наиболее востребованными мерами поддержки у предпринимателей в России, рассказал журналистам бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Институт уполномоченного 12 мая провел мониторинг состояния бизнеса в регионах, в нем приняли участие руководители и владельцы почти 2 тысяч компаний, представляющих разные отрасли, из 85 субъектов РФ. Мониторинг проводился при аналитической и методической поддержке Федеральной службы охраны (ФСО) России.

"К наиболее востребованными введенным мерам поддержки, по мнению предпринимателей, относящихся к пострадавшим отраслям были отнесены: отсрочка по всем налоговым платежам, прямые выплаты – компенсации за каждого работающего, а также снижение размера страховых взносов до 15%", — отметил Титов.

Среди наиболее распространенных мер, которыми предприниматели воспользовались – перенос сроков сдачи отчетностей (28,4%), отсрочка по всем налогам (22,7%) и снижение размера страховых взносов до 15% (15,7%).

При этом он заявил, что отдельные меры поддержки, введенные правительством остаются недоступными для предпринимателей в пострадавших секторах: от 10% до 15% опрошенных отметили, что им было отказано в реструктуризации кредитов, беспроцентном кредитовании на выплату заработной платы, а также в прямых выплатах компенсации на каждого работающего.

Опрос также показал, что 52,5% респондентов временно остановили деятельность своей компании. Больше половины респондентов (60,6%) отметили, что спрос на их продукцию или услуги сократился на 50% и более. При этом 25,8% от общего числа опрошенных ответили, что спрос на их продукцию или услуги снизился на 91% и более.

Меньше всего остановок произошло в отрасли торговли продуктовыми группами товаров (19,8%) предприятий и в отрасли сельского и лесного хозяйства (14%). Наибольшая доля компаний, приостановивших деятельность работает в сфере культуры и искусства (81%), гостиничного и туристического бизнеса (80,6%), общепита (76.7%), бытовых услуг (70,2%).