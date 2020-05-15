МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Около 22% россиян в период самоизоляции стали тратить на работу больше времени, об этом говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".

Исследование "Влияние COVID-19 на стиль работы", проведенное совместно с исследовательской компанией Toluna, основано на опросе 6017 сотрудников, работающих на полную или неполную ставку. Опрос проводился в апреле в 12 странах, включая Россию.

"В период самоизоляции 22% россиян стали тратить на профессиональную деятельность больше времени, чем раньше. Общепринятые меры по борьбе с пандемией коронавируса привели к тому, что сотрудникам большинства компаний пришлось приспособиться к новой профессиональной среде. В таких условиях нередко размываются границы между личной жизнью людей и их работой. В то же время у сотрудников высвободилось время, которое не нужно теперь тратить, чтобы добраться до работы. И 56% россиян заявили, что им теперь удаётся чаще бывать с семьей и больше времени посвящать личным делам", — говорится в документе.

Более половины (58%) опрошенных отметили, что читали меньше новостей до того, как начали работать из дома. Около 71% из них сейчас читают новости онлайн на устройствах, которые используют и для работы. Подобная тенденция увеличивает шансы заражения вредоносным ПО, если сотрудники не уделяют должное внимание тому, какие веб-ресурсы они посещают, отмечают эксперты.

Другая киберугроза — теневые IT (не одобренные компанией сервисы, которые применяются сотрудниками для работы). Так, 59% россиян используют личную почту для решения рабочих вопросов, половина из них признают, что подобное использование возросло при удалённой работе. "Целых 55% респондентов в России общаются по работе в мессенджерах, не одобренных IT-отделами компаний, и 55% из них делают это чаще именно в новых обстоятельствах. Любопытно, что на глобальном уровне меньшая доля сотрудников – 38% – используют личные мессенджеры для рабочих целей", — отмечается в документе.

"В сложившихся обстоятельствах необходимо найти баланс между удобством пользователей, бизнес-необходимостью и безопасностью. Для этого компании должны обеспечить доступ к сервисам, которые предоставляют минимальные, только необходимые привилегии, внедрить VPN и использовать защищённые и одобренные корпоративные системы. Подобное ПО может иметь определённые ограничения, которые несколько снижают удобство его использования, при этом дают гораздо большие гарантии в соблюдении мер кибербезопасности", – прокомментировал руководитель отдела информационной безопасности "Лаборатории Касперского" Андрей Евдокимов.

Эксперты рекомендует организациям провести обучение сотрудников основам информационной безопасности, в том числе онлайн, обеспечивать безопасность электронной почты и конечных устройств, убедиться, что устройства, программное обеспечение, приложения и сервисы регулярно обновляются, а также установить проверенное защитное ПО на все конечные устройства, включая мобильные девайсы. Самим сотрудникам, а также всем домашним пользователям "Лаборатория Касперского" рекомендует использовать надёжное решение для кибербезопасности и загружать образовательный и развлекательный контент только из надёжных источников, указано в документе.